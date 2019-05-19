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«ورقي وتابلت» في امتحان أولى ثانوي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن هناك بعض المدارس نجحت في الدخول على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي عن طريق الحاسب اللوحي "التابلت"، وهناك حالات بدأت بالفعل في أداء الامتحان ورقيًّا. جاء ذلك خلال تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي داخل مدينة المنيا، حيث يؤدى الاختبارات 28590 طالبا وطالبة، داخل 124 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.
وتفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية، والمنيا الثانوية الجديدة بنين، وحرص على الاطمئنان على استخدام الطلاب أجهزة التابلت التي تم توزيعها عليهم مع بداية الفصل الدراسي والدخول لأداء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية والاطمئنان على سير الامتحانات، واستمع المحافظ لآراء
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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تابلت-المدرسة

«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
تابلت-المدرسة

امتحانات أولى ثانوي..تابلت في 3 مدارس فقط بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، وجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيا وهي مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية. وأكد "عجلان" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
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وزير النقل يتفقد العمل في محور سمالوط على النيل

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، العمل بمحور سمالوط، على النيل وذلك ضمن جولته بمحافظة المنيا، اليوم السبت، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث يعد محور سمالوط أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقة مرورا بنهر النيل. واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلومتر.
وزير-النقل-كامل-الوزير-ومحافظ -المنيا-يتفقدان-محطة السكة-الحديد (5)

مفيش قطارات وتذاكر| الوزير يستمع لشكاوى أهالي المنيا

تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، جميع أرصفة محطة المنيا، ولاحظ عدم صيانة بعض أعمدة الإنارة، كما تفقد صالة التذاكر الرئيسية، واستمع لبعض شكاوى المواطنين والشباب الذين التفوا حوله لاستعراض معاناتهم من عدم توافر التذاكر في معظم القطارات المكيفة، وقلة أعداد القطارات التي تخدم خط الصعيد، ووجود إهمال في بعض مزلقانات القرى. كما التقى عددا من عمال المحطة واستمع للعديد من مطالبهم الخاصة بطبيعة العمل وبعض المقترحات المتعلقة بتطوير الأداء والقضاء على أي مظاهر سلبية في الفترة المقبلة.
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