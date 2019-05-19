«ورقي وتابلت» في امتحان أولى ثانوي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

طلاب الثانوية العامة

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن هناك بعض المدارس نجحت في الدخول على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي عن طريق الحاسب اللوحي "التابلت"، وهناك حالات بدأت بالفعل في أداء الامتحان ورقيًّا. جاء ذلك خلال تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي داخل مدينة المنيا، حيث يؤدى الاختبارات 28590 طالبا وطالبة، داخل 124 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

وتفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية، والمنيا الثانوية الجديدة بنين، وحرص على الاطمئنان على استخدام الطلاب أجهزة التابلت التي تم توزيعها عليهم مع بداية الفصل الدراسي والدخول لأداء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية والاطمئنان على سير الامتحانات، واستمع المحافظ لآراء