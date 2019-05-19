رياضة

تفاصيل رسالة جروس لحارس الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
جروس
جروس
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات متكررة مع الحارس الشاب عمر صلاح، قبل مشاركته في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد، أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على الأراضى المغربية. ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار حتى يتمكن من التتويج باللقب في لقاء الذهاب الذي يقام على الأراضى المصرية يوم الأحد المقبل، وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة النجم الساحلي في لقاء نصف النهائي، بينما نجح نهضة بركان في العبور للنهائي من خلال محطة الصفاقسي التونسي.
وحرص جروس على رفع الروح المعنوية لدى الحارس الصاعد، وحثه على تقديم أفضل ما لديه، وأكد له أنه سيكون نجم اللقاء وسيقدم مستوى مميزا أمام نهضة بركان، مساء اليوم، وطالبه بعدم التفكير في أي شيء، أو الانتباه لضغوطات الجماهير، قائلا إن هذه المباراة ستكون شهادة ميلاد جديدة لحارس كبير يدعى عمر صلاح، وتكون البوابة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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جروس

جروس: الكونفيدرالية لن تحسم من مباراة واحدة

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مباراة نهضة بركان غدا ستكون قوية ومهمة متمنيا تقديم مباراة جيدة تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يعرف الأجواء جيدا في المغرب والاستعدادات كانت قوية وثقتي كبيرة في اللاعبين. وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمى جيدا ويجهز الحراس على أعلى مستوى، موضحا أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمة وتحد وقادر على أن يقدم مباراة جيدة والجميع يثق به.
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جنش على رأس قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، على الملعب البلدي لبركان، وشهدت القائمة وجود جنش الذي يغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي المسابقة، فيما عاد أحمد مدبولي وحازم إمام للظهور في قائمة الفارس الأبيض.
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مران الزمالك.. جلسة جروس وعودة «جنش وأحداد»

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي أكد لهم ثقته في تقديم أداء ونتيجة طيبة خلال لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية، وطالبهم بالالتزام وتنفيذ التعليمات، كما حدث في كل اللقاءات الماضية، ووجه لهم بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها بالتدريبات اليوم. وشهد المران عودة الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" وحميد أحداد للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك عقب حصولهما على راحة خلال المران أول أمس بسبب معاناتهما من نزلة برد.
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حارس الزمالك: لا نستفيد من التحكيم مثل الآخرين

قال عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، إنه يثق في زميله عمر صلاح، الذي سيحرس عرين القلعة البيضاء، أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور: «الجميع داخل الفريق بالإضافة إلى الجماهير لديهم ثقة كبيرة في عمر صلاح، وأتوقع له أن يكون نجم المباراة الأول أمام نهضة بركان»، وتطرق حارس الزمالك للحديث عن مسيرة فريقه المحلية، معلقًا: «بعض المنافسين استفادوا من أخطاء التحكيم بشكل كبير للغاية، وتحتاج تلك الأخطاء يومًا كاملًا لحصرها، بينما لم يستفد الزمالك من التحكيم مثلهم».
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