تفاصيل رسالة جروس لحارس الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

جروس

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات متكررة مع الحارس الشاب عمر صلاح، قبل مشاركته في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد، أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على الأراضى المغربية. ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار حتى يتمكن من التتويج باللقب في لقاء الذهاب الذي يقام على الأراضى المصرية يوم الأحد المقبل، وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة النجم الساحلي في لقاء نصف النهائي، بينما نجح نهضة بركان في العبور للنهائي من خلال محطة الصفاقسي التونسي.

وحرص جروس على رفع الروح المعنوية لدى الحارس الصاعد، وحثه على تقديم أفضل ما لديه، وأكد له أنه سيكون نجم اللقاء وسيقدم مستوى مميزا أمام نهضة بركان، مساء اليوم، وطالبه بعدم التفكير في أي شيء، أو الانتباه لضغوطات الجماهير، قائلا إن هذه المباراة ستكون شهادة ميلاد جديدة لحارس كبير يدعى عمر صلاح، وتكون البوابة