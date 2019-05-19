عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

طلاب الثانوية

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.

واشتكى الطلاب من عدم قدرتهم على أداء الامتحان وسلمتهم المدارس الامتحان على ورق مطبوع، ما أدى إلى تأخر الامتحان في بعض المدارس لمدة ساعة، كما خرج الطلاب لشراء الأقلام لبدء الامتحان، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوى هذا العام 28719 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى إجمالى