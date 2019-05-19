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عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
واشتكى الطلاب من عدم قدرتهم على أداء الامتحان وسلمتهم المدارس الامتحان على ورق مطبوع، ما أدى إلى تأخر الامتحان في بعض المدارس لمدة ساعة، كما خرج الطلاب لشراء الأقلام لبدء الامتحان، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوى هذا العام 28719 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى إجمالى
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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تابلت-المدرسة

«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«السيرفر على فلاشة».. التعليم تستعد لامتحان التابلت

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس اجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية وإخصائين التطوير، بهدف التأكيد على تعليمات الوزارة في إجراء امتحان الصف الأول الثانوي، موضحة أن التعليمات تضمنت توعية الطلاب وطمأنتهم قبل عقد الامتحان، يوم الأحد المقبل، وأن يتقبل الجميع الواقع ويتعامل معه، وأن يكون الامتحان الإلكتروني الأساس، والورقى الاستثناء، على أن يتم إدخال الطلاب لقاعات الامتحان في الساعة الثامنة صباحا، ويجلسون في أماكن امتحانهم إلكترونيا.
طارق-شوقى

وزير التعليم: امتحانات التابلت إلكترونية بدون إنترنت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه رغم نجاح 225 ألف طالب بالصف الأول الثانوي في الدخول إلى منصة الامتحان أمس الأحد، من مجموع 3500000 محاولة فإننا قررنا عقد امتحانات مايو إلكترونيا، بواسطة تصميم فني آمن "دون إنترنت" في المدارس المجهزة. وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "حال حدوث أي مشكلة منعزلة في أي مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى، وسوف نلجأ في هذه الحالة إلى الحل الورقي". ولفت شوقي إلى أنه بناء على ذلك لا توجد علاقة بين تجربة أمس وامتحانات 19 مايو المقبلة، علما بأن امتحانات مارس الماضي تمت بالتصميم المعتمد على الإنترنت.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين في الخارج

‏اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ‏رئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، اليوم الأحد، نتيجة الامتحانات للدور الأول من العام الدراسي الجاري ‏‏2018 - 2019، موضحا أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح ‏‏98.39%‏، إذ بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 54 ألفا و383 ‏‏طالبا، وبلغ عدد الحضور 53 ألفا و428 طالبا، وعدد الناجحين 52 ألفا و567 طالبا، على أن يؤدوي امتحان الدور الثاني 1697 طالبا، وذلك يوم 6 يوليو المقبل.‏
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