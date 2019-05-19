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موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور

تحرير:أحمد جاد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.
وأبدى النائب طلعت خليل استغرابه الشديد من المبالغة الشديدة في الأموال التي خصصتها وزارة الأوقاف تحت بند الأجور وتكلفتها 9 مليار جنيه، وخصصت منها 2 مليار جنيه، و262 مليون جنيه، وذلك في 27 ديوان وزاري، وتعويضات تقدر بـ945 ملبون جنيه، مع حوافز جذب العمالة تقدر بـ80 مليون جنيه. وطالب طلعت بتفسير واضح للأرقام
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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مجلس-النواب

البترول: هدفنا دعم احتياطي الثروة المعدنية

قال الدكتور سيد أبو لبن مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور هيئة الثروة المعدنية منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر، وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل تتمثل في دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية.
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وزيرة الصحة: الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشكلات عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها بل بنشغلها بعقد صيانة وتدريب"، جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى سالم، الذي اشتكي من تدني رعاية الوزارة لأحد مرضى القلب الذى حصل على قرار علاج على نفقة الدولة وتم تحويله من مستشفى إلى أخرى، لتقول الوزيرة معقبة على حديث النائب البرلمانى: "هذه حالة فردية".
مدارس

منها الصحة والتعليم| 5 قطاعات تتصدر مصروفات الموازنة

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 خلال شهر يوليو المقبل، حيث يناقش مجلس النواب حاليا مشروع الموازنة المقدم من الدكتور محمد معيط وزير المالية، تمهيدا لإقراره عقب الموافقة عليه، وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة فتستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات من خلال تصدر قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد، وذلك في ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذه القطاعات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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نائب: معارض أهلا رمضان تدعم توجه الدولة

أشاد خالد مشهور نائب الشرقية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة لأبناء الشرقية، من خلال معرض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أهمية المعرض في دعم توجه الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، إذ ان التخفيضات تترواح ما بين 25 إلى 30%، وهي نسبة ليست بقليلة، وستشكل فارقا كبيرا في الأسعار بالنسبة للمواطن، وحث النائب أبناء المحافظة على التوجه إلى هذه المعارض للاستفادة منها والهرب من جشع التجار.
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