موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور

تحرير:أحمد جاد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

مجلس النواب - أرشيفية

افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.

وأبدى النائب طلعت خليل استغرابه الشديد من المبالغة الشديدة في الأموال التي خصصتها وزارة الأوقاف تحت بند الأجور وتكلفتها 9 مليار جنيه، وخصصت منها 2 مليار جنيه، و262 مليون جنيه، وذلك في 27 ديوان وزاري، وتعويضات تقدر بـ945 ملبون جنيه، مع حوافز جذب العمالة تقدر بـ80 مليون جنيه. وطالب طلعت بتفسير واضح للأرقام