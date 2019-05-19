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تحالف لحماية مليون تاجر من آثار التجارة الإلكترونية

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
إيهاب سعيد
إيهاب سعيد
تستعد قائمة "التغيير للتطوير" التى تضم كبار التجار ورجال الأعمال للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الانتخابات المقبلة، لوضع مجموعة من التشريعات واللوائح التنظيمية لحماية قرابة مليون تاجر من خطر الإفلاس فى مواجهة طوفان التجارة الإلكترونية. وأوضح ممثلو القائمة، وعلى رأسهم إيهاب سعيد وهانى قسيس، وعبد العزيز السيد وأحمد شيحة وناجد شنب، أن التطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسية لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادى وأن يصبح رأيها إلزاميا ويجب تنفيذه، وليس استشاريا.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن خطة قائمة "التغيير للتطوير" ستحمى مليون تاجر صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار. وأشار إلى أنه بدأ فعليا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير،
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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أمازون

القصة الكاملة لتحول سوق دوت كوم إلى أمازون العالمية

في خطوة معلنة مسبقًا ولكنها لم تكن محددة التوقيت، قامت شركة أمازون العالمية المالكة للعلامة التجارية "سوق دوت كوم" والمتخصصة في التجارة الإلكترونية، بتحويل موقع سوق الإمارات إلى أمازون، لتنهي بذلك أمازون العلامة التجارية لـ"سوق دوت كوم" في مجال التجارة الإلكترونية بالإمارات، وتم استبدال بموقع Souq.com موقع Amazon.ae، على أن يقتصر هذا التغيير على #الإمارات فقط في الوقت الراهن، وسيبقى الموقع متاحاً في السعودية ومصر. وكانت أمازون قد استحوذت على موقع Souq.com عام 2017 بمبلغ قدره 580 مليون دولار.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تطمئن المستثمرين بعد أنباء فرض ضرائب جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة إيرادات الدولة، وأوضح في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددةً على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر.
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