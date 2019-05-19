ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

ريال مدريد

أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته، اليوم الأحد، في ختام مباريات الدوري الإسباني موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، وسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي لورينزو مورن في الدقيقة 61، بينما سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 75، وهي الهزيمة التي لم تؤثر في أي شيء في جدول الترتيب، سواء لريال مدريد أو لريال بيتيس، حيث ضمن الريال بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لا ينافس ريال بيتيس على أي شيء.

وبهذه الهزيمة أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثالث، برصيد 68 نقطة جمعها من خلال تحقيق الانتصار في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 12 مواجهة. وبدوره أنهى ريال بيتيس الموسم في المركز العاشر برصيد 50 نقطة جمعها من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 16 لقاءً. ومن ثم

وبهذه الهزيمة أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثالث، برصيد 68 نقطة جمعها من خلال تحقيق الانتصار في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 12 مواجهة.



وبدوره أنهى ريال بيتيس الموسم في المركز العاشر برصيد 50 نقطة جمعها من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 16 لقاءً.



ومن ثم ضمن ريال مدريد المشاركة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سيغيب ريال بيتيس عن المشاركة الأوروبية.



يذكر أنه تتبقى مباراة واحدة فقط هذا الموسم في الدوري الإسباني، ستجمع بين برشلونة وإيبار، ستقام اليوم في تمام الساعة 4:15 عصرًا على الملعب البلدي إبوروا، وهي مباراة تحصيل حاصل أيضًا للفريقين.