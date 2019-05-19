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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
«غراب» شدد على أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة «دون مشكلات»، منوها بأن الأسئلة من داخل المنهج، وسيتم التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات. رافق المحافظ في جولته كل من اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

السيستم وقع.. ارتباك في أول أيام امتحانات أولى ثانوي

شهدت الساعات الأولى من امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، الذي انطلقت الفترة الأولى منه في التاسعة صباح اليوم الأحد، حالة من التخبط نتيجة وقوع السيستم في عدد من اللجان، وتعذر دخول التلاميذ على منصة الامتحان الإلكترونى، مما تسبب في حالة من ارتباك الطلاب بعد مرور ساعة من وقت الامتحان، بعد فشل محاولات تكرار الدخول على المنصة الإلكترونية. وأعلنت عدد من المدارس الثانوية حصولها على إذن رسمي بتحويل امتحان اللغة العربية إلى النظام الورقي.
شم النسيم فى الشرقية (2)

«ورد وغنى» في احتفالات الشرقية بشم النسيم (صور)

نظمت محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم الاثنين، احتفاليتها التي سبق وأعلنت عنها بمناسبة أعياد الربيع و«شم النسيم»؛ حيث جرى تنفيذ عروض فنية ضمت سيارات مُزينة بالورود والزهور لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، فيما أعلنَّ «غراب» عن أن السيارات المُشاركة في العروض، والتي تم تزيينها بالورود والزهور، تتبع رئاسة مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت بالاصطفاف والمشاركة في الاحتفالات من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وسط حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية.
ممدوح-غراب

إعلان الطوارئ في الشرقية لاستقبال «شم النسيم»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال أعياد الربيع و«شم النسيم»، موضحًا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين على مدى اليوم، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات والرد على الشكاوى، بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات المعنية، وسط تعليمات مشددة برفع كل الإشغالات الموجودة بمحيط الكنائس والأديرة والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة وإنارة الأعمدة في الطرق المؤدية إليها.
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