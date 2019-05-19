محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

طلاب الثانوية العامة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.

«غراب» شدد على أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة «دون مشكلات»، منوها بأن الأسئلة من داخل المنهج، وسيتم التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات. رافق المحافظ في جولته كل من اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار