انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.11 جنيه للبيع، و17.01 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 17.10 جنيه للبيع، و17 جنيها للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بلوم، وبنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد