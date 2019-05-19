جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

يتمكن مستخدمو تطبيق لايف ترانسكرايب من نسخ وحفظ النصوص من هذا التطبيق، وسيتم تخزينها على الجهاز لمدة 3 أيام، وبذلك تكون قادرًا على نسخها ولصقها في مكان آخر قبل اختفائها

تحرير:فيروز ياسر ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تطبيق لايف ترانسكرايب

لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة. كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.

أضاف التطبيق تحديثا جديدا يوفر اثنين من التحسينات لجعل التكنولوجيا في متناول أولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة الإضافية.. اقرأ أيضا: يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتويتر.. ماذا قدمت لرمضان؟ بصرف النظر عن كتابة النصوص، سيتمكن تطبيق «لايف ترانسكرايب» الآن من عرض الأحداث الصوتية، كما سيشير