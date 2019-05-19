جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

يتمكن مستخدمو تطبيق لايف ترانسكرايب من نسخ وحفظ النصوص من هذا التطبيق، وسيتم تخزينها على الجهاز لمدة 3 أيام، وبذلك تكون قادرًا على نسخها ولصقها في مكان آخر قبل اختفائها
لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة.
كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.
أضاف التطبيق تحديثا جديدا يوفر اثنين من التحسينات لجعل التكنولوجيا في متناول أولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة الإضافية.. اقرأ أيضا: يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتويتر.. ماذا قدمت لرمضان؟
بصرف النظر عن كتابة النصوص، سيتمكن تطبيق «لايف ترانسكرايب» الآن من عرض الأحداث الصوتية، كما سيشير
أضاف التطبيق تحديثا جديدا يوفر اثنين من التحسينات لجعل التكنولوجيا في متناول أولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة الإضافية.. اقرأ أيضا: يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتويتر.. ماذا قدمت لرمضان؟
بصرف النظر عن كتابة النصوص، سيتمكن تطبيق «لايف ترانسكرايب» الآن من عرض الأحداث الصوتية، كما سيشير إلى ما إذا كان الكلب ينبح، شخص ما يضحك، أو يصفق، أو هناك صوت سيارة مسرعة، وغيرها من الأصوات غير الخطابية التي سيكون من المفيد معرفتها لأولئك الذين لا يستطيعون السمع أو الذين يعانون من ضعف السمع، حيث ستظهر أحداث الصوت كجزء من النسخ في الجزء السفلي من الشاشة.
كما سيتمكن المستخدمون من نسخ وحفظ النصوص من هذا التطبيق، وسيتم تخزينها على الجهاز لمدة 3 أيام، وبذلك تكون قادرًا على نسخها ولصقها في مكان آخر قبل اختفائها.. يهمك أن تعرف: Secret Crush.. اعرف مين «بيكراش عليك» في فيسبوك.
ومن ناحية أخرى، سيفيد هذا التطبيق المستخدمين الثانويين للميزة، مثل أولئك الذين يتعلمون لغة ضعاف السمع لأول مرة وحتى الصحفيين والطلاب الذين يحتاجون إلى التقاط الملاحظات.
وتُعد ميزة «لايف ترانسكرايب» والتحديثات اللاحقة التي تلقتها هي طريقة جوجل للتأكد من أن الهواتف الذكية مفيدة، ليس فقط لأولئك الذين تعمل كل حواسهم، ولكن لأولئك الذين يتمتعون بقدرات مختلفة أيضًا.
كما وعدت جوجل بإصدار المزيد من الميزات حتى يتم مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى التواصل مع هذه الأدوات والتحديثات.. تعرف على تحدي الابتكار| مبادرة جوجل لدعم محتوى الأخبار العربي.
مميزات تطبيق لايف ترانسكرايب
1- يدعم النسخ في أكثر من 70 لغة ولهجة.
2- دعم ثنائي اللغة مع التبديل السريع بين لغتين.
3- يدعم التطبيق الميكروفونات الخارجية الموجودة في سماعات الرأس السلكية وسماعات البلوتوث وأجهزة ميكروفونات USB.
4- مؤشر الصوت والضوضاء يوضح مستوى صوت المتحدث بالنسبة لضوضاء البيئة.
5- الرد دون التحدث عن طريق كتابة الردود داخل التطبيق.
6- ظهور ردود الفعل المتعلقة بالإحساس أو اللمس عندما يبدأ شخص ما أو يستأنف التحدث.
7- تظل المحادثات آمنة على جهازك.
تم ابتكار هذا التطبيق بالتعاون مع جامعة جالوديت وهي جامعة الصم الأولى وضعف السمع في الولايات المتحدة.. اقرأ أيضا: 4 كاميرات.. طرح هاتف هونر 20 الأسبوع المقبل من لندن.
وما يجب الانتباه له أن هذا التطبيق يحتاج إلى توصيل الميكروفون لتسجيل الخطاب من حولك، كما لا يتم تخزين الصوت بعد معالجة النص.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة Google اليوم عن إطلاق مساعد Google الشخصي -المساعد الافتراضي المتاح عبر الأجهزة المحمولة- باللغة العربية في مصر مع مزايا فهم اللهجة المصرية والإجابة باللغة العربية الفصحى، وهو متوفر للأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" وiOS. وسيتم طرح المساعد الذكي في المملكة العربية السعودية، حيث سيتمكن المستخدمون من محادثته باللهجة السعودية أيضاً، وتم إطلاق مساعد Google الذكي لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016، وهو متوفر الآن على أكثر من مليار جهاز محمول حول العالم.