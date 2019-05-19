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جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

يتمكن مستخدمو تطبيق لايف ترانسكرايب من نسخ وحفظ النصوص من هذا التطبيق، وسيتم تخزينها على الجهاز لمدة 3 أيام، وبذلك تكون قادرًا على نسخها ولصقها في مكان آخر قبل اختفائها
تحرير:فيروز ياسر ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تطبيق لايف ترانسكرايب
تطبيق لايف ترانسكرايب
لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة. كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.
أضاف التطبيق تحديثا جديدا يوفر اثنين من التحسينات لجعل التكنولوجيا في متناول أولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة الإضافية.. اقرأ أيضا: يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتويتر.. ماذا قدمت لرمضان؟ بصرف النظر عن كتابة النصوص، سيتمكن تطبيق «لايف ترانسكرايب» الآن من عرض الأحداث الصوتية، كما سيشير
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بورصة (2)

الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.
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«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
هواوى-وجوجل

الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
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