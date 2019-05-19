أساطير يصعب تصديقها عن السيارات الكهربائية

تتناول بعض التقارير معلومات غير دقيقة عن السيارات الكهربائية وإمكانياتها، وهو الأمر الذي قد لا يكون على درجة كبيرة من الصحة، في ظل التطوير المتواصل لتلك الشركات
لا شك أن الاهتمام بالسيارات الكهربائية لم يعد مجرد أمر يميز جمهورها في مصر فقط، والذي بدأ يولي أهمية كبيرة لأخبارها منذ سماعه باقتراب صدورها بشكل رسمي في الأسواق المحلية، إلا أن ذلك صاحبه العديد من الأساطير غير الحقيقية عن الموديلات الكهربائية في العالم.
وتناولت بعض التقارير والأساطير معلومات خاطئة وغير دقيقة عن إمكانيات السيارات الكهربائية، وطرق تشغيلها ومكوناتها الرئيسية، وهو الأمر الذي كان يجب تصحيحه ليعلم الجمهور الحقائق الكاملة عن الموديلات الكهربائية التي قد يتعامل معها مستقبلًا.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "جرين كار ريبورت" مجموعة من المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها عن السيارات الكهربائية بين الحين والآخر.
وزن البطارية
يعتقد البعض أن وزن بطارية السيارة الكهربائية الذي قد يصل إلى 500 كيلوجرام في بعض الموديلات مثل تيسلا، يمكن أن يؤثر على الأداء والعزم، وعلى الرغم من
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "جرين كار ريبورت" مجموعة من المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها عن السيارات الكهربائية بين الحين والآخر.
وزن البطارية
يعتقد البعض أن وزن بطارية السيارة الكهربائية الذي قد يصل إلى 500 كيلوجرام في بعض الموديلات مثل تيسلا، يمكن أن يؤثر على الأداء والعزم، وعلى الرغم من كون بعض الأرقام بشأن الوزن تعد صحيحة، فإن معظم السيارات الكهربائية ذات الحجم الكبير بها أدوات تحكم إلكترونية مدمجة لمنع دوران العجلات غير المنضبط، تمامًا كما تفعل السيارات العادية، ولذلك من المتوقع أن تصبح بطاريات السيارات الكهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمعدل سنوي 7% خلال المستقبل القريب.
معظمها مميزات وهذا عيبها الوحيد.. 5 أمور تجهلها عن السيارات الكهربائية
عمر البطارية
تكلف البطارية في السيارة الكهربائية نحو 15 ألف دولار، ويعتقد البعض أن عمرها الافتراضي بشكل عام لا يمكن أن يتجاوز 10 أعوام، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل اعتماد العديد من الشركات على تقنيات متطورة يمكنها أن تصل بالعمر الافتراضي إلى ما هو أكثر من ذلك.
إطلاق السيارات الكهربائية BMWi بحضور وزير الصناعة
وفي الوقت الحالي، تمتلك بعض السيارات الكهربائية بشكل فعلي عمرا افتراضيا أطول من 10 سنوات لبطاريتها، مثل نيسان ليف وبعض موديلات جنرال موتورز وتيسلا.
تطوير السيارات الكهربائية
على مدى سنوات طويلة ظن البعض أن السيارات الكهربائية بعيدة بشكل كبير عن أن تخضع لعمليات تطوير مستمرة في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في الوقت الحالي، لا سيما مع منافسة العشرات من الشركات العالمية لصناعة الموديلات الكهربائية.
هل تحقق تيسلا حلم السيارات ذاتية القيادة؟
وعلى مدى أكثر من 20 عامًا، ظهرت بعض المؤشرات التي تؤكد أن هناك تطويرات مختلفة سواء على مستوى الإمكانيات الفنية أو الخاصة ببطارية السيارات، وهو الأمر الذي تتنافس فيه العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية بمختلف الأسواق.
ظهرت رسميا.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020
أسعار السيارات الكهربائية
عندما ترغب في بيع سيارتك الكهربائية بعد ثماني سنوات، يدرك المشتري المحتمل اقتراب تكلفة استبدال البطارية، وهنا يسود اعتقاد أن الأسعار تتأثر بشكل واضح بهذا المبدأ، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق بشكل كبير.
الأكثر نظافة.. السيارات الهجين الأفضل عالميًا
وشأن الموديلات العادية في الأسواق العالمية، تتمتع السيارات الكهربائية بنفس التقييم الخاص بالموديلات التقليدية المستعملة، وليس ما يتعلق بعمر البطارية.
ستُصنع في مصر.. هل تنخفض أسعار السيارات الكهربائية؟
معدلات السير
يعتقد البعض أن السيارات الكهربائية قد تقل معدلات السير الخاصة بها مقابل شحن البطارية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق، لا سيما أن العشرات من الشركات العالمية تتنافس على تصنيع سيارات ذات معدلات سير أطول من نظيراتها في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي بات من ضمن العوامل التي ترجح كفتها بشكل رئيسي.