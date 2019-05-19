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أساطير يصعب تصديقها عن السيارات الكهربائية

تتناول بعض التقارير معلومات غير دقيقة عن السيارات الكهربائية وإمكانياتها، وهو الأمر الذي قد لا يكون على درجة كبيرة من الصحة، في ظل التطوير المتواصل لتلك الشركات
تحرير:محمود نبيل ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
لا شك أن الاهتمام بالسيارات الكهربائية لم يعد مجرد أمر يميز جمهورها في مصر فقط، والذي بدأ يولي أهمية كبيرة لأخبارها منذ سماعه باقتراب صدورها بشكل رسمي في الأسواق المحلية، إلا أن ذلك صاحبه العديد من الأساطير غير الحقيقية عن الموديلات الكهربائية في العالم. وتناولت بعض التقارير والأساطير معلومات خاطئة وغير دقيقة عن إمكانيات السيارات الكهربائية، وطرق تشغيلها ومكوناتها الرئيسية، وهو الأمر الذي كان يجب تصحيحه ليعلم الجمهور الحقائق الكاملة عن الموديلات الكهربائية التي قد يتعامل معها مستقبلًا.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "جرين كار ريبورت" مجموعة من المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها عن السيارات الكهربائية بين الحين والآخر.   وزن البطارية يعتقد البعض أن وزن بطارية السيارة الكهربائية الذي قد يصل إلى 500 كيلوجرام في بعض الموديلات مثل تيسلا، يمكن أن يؤثر على الأداء والعزم، وعلى الرغم من
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