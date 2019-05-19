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كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

بعد ما يقرب من 3 سنوات على استفتاء البريكست، سيتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد، بعد تأجيل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي
تحرير:أحمد سليمان ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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تفاصيل ونظام الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي

فترة عصيبة يمر بها الاتحاد الأوروبي خاصة مع تعقد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وتصاعد قوة الأحزاب اليمينية في العديد من البلدان الأوروبية، وهو ما ينعكس على انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في الفترة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، وسيدلي نحو 427 مليون شخص، من دول الاتحاد الثماني والعشرين بأصواتهم لانتخاب 751 عضوا سيستمرون في منصبهم لمدة خمس سنوات، سيعملون خلالها على مناقشة وتمرير التشريعات في القارة العجوز.
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فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

حددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، موعدًا لمواجهتها الأخيرة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت بطرح خطتها حول الخروج للتصويت أمام مجلس العموم في بداية يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات مع حزب العمال المعارض عن اتفاق، إلا أنها تأمل في الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، الذين فوجئوا بتوجهات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا، من أجل إنهاء العملية التي تسببت في خسائر جمة للحزبين الرئيسيين في البلاد.
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الانتخابات المحلية تزيد صعوبات بريطانيا في البريكست

من المتوقع أن يتأثر المشهد السياسي في بريطانيا بنتائج الانتخابات المحلية، التي شهدت اهتزازا واضحا في شعبية حزبي المحافظين والعمال على حد سواء، ما منح مؤشرات واضحة بانعكاس ذلك على المشهد السياسي في البلاد. الانتخابات المحلية التي شهدت هزيمة الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أعطت انعكاسًا واضحًا لمدى التخبط الذي تعانيه بريطانيا في عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، وذلك في ظل فشلها في التوصل إلى صيغة تضمن الخروج باتفاق مُرضٍ مع بروكسل.
الانتخابات المحلية في بريطانيا

كيف تستغل ماي خسائر حزب العمال بالانتخابات المحلية؟

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