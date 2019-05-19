كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

بعد ما يقرب من 3 سنوات على استفتاء البريكست، سيتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد، بعد تأجيل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

تحرير:أحمد سليمان ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

البرلمان الأوروبي

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.

لماذا تشارك بريطانيا في الانتخابات؟ كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تأمل في ألا تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات، عن طريق إنهاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات. إلا أن إخفاقها في الحصول على موافقة أعضاء مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب، أبقى المملكة المتحدة عضوا في