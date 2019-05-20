الكنافة النابلسية سهلة في البيت.. جربيها في رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

الكنافة النابلسية

الكنافة من أشهر الحلويات التي نحب تناولها على سفرة رمضان، يمكنك تقديمها لعائلتك، كما تناسبك في العزومات، خاصة مع القطائف بالمكسرات، لكن احرصي على تقديم أنواع جديدة منها لضيوفك بدلا من النوع التقليدي المعروف في كل البيوت المصرية، وهو الكنافة السادة أو بالمكسرات، فهناك الكثير من الأنواع الأخرى؛ مثل الكنافة بالقشطة وبالمانجو، والنابلسية أيضًا، ويمكنك تجربة أكثر من نوع للتعرف على ما تحبين أنتِ وعائلتك. في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكنافة النابلسية.

المكونات 2 كوب جبن كيري نصف كوب زبد ملعقة لون طعام أحمر أو أصفر نصف كيلو كنافة كوب ونصف الكوب من الشربات طريقة التحضير: - ابشري الجبن الكيري جيدًا، ويمكنك شراء "جبن عكاوي"، ستجدينه في السوبر ماركت. - اخلطي نصف كمية الزبد مع اللون، ثم ضعي الكنافة في وعاء عميق وافركيها جيدًا. - ضعي خليط الزبد واللون