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الكنافة النابلسية سهلة في البيت.. جربيها في رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
الكنافة النابلسية
الكنافة النابلسية
الكنافة من أشهر الحلويات التي نحب تناولها على سفرة رمضان، يمكنك تقديمها لعائلتك، كما تناسبك في العزومات، خاصة مع القطائف بالمكسرات، لكن احرصي على تقديم أنواع جديدة منها لضيوفك بدلا من النوع التقليدي المعروف في كل البيوت المصرية، وهو الكنافة السادة أو بالمكسرات، فهناك الكثير من الأنواع الأخرى؛ مثل الكنافة بالقشطة وبالمانجو، والنابلسية أيضًا، ويمكنك تجربة أكثر من نوع للتعرف على ما تحبين أنتِ وعائلتك. في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكنافة النابلسية.
المكونات 2 كوب جبن كيري نصف كوب زبد ملعقة لون طعام أحمر أو أصفر نصف كيلو كنافة كوب ونصف الكوب من الشربات طريقة التحضير: - ابشري الجبن الكيري جيدًا، ويمكنك شراء "جبن عكاوي"، ستجدينه في السوبر ماركت. - اخلطي نصف كمية الزبد مع اللون، ثم ضعي الكنافة في وعاء عميق وافركيها جيدًا. - ضعي خليط الزبد واللون
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عصير الخوخ منعش في رمضان.. اعمليه في 5 دقائق

الخوخ من الفاكهة المنتشرة هذه الأيام فهو يعتبر من أهم فواكه الصيف، من حيث الطعم، كما أن له العديد من الفوائد الصحية، ويتميز بملمسه القطيفة، يساعدك الخوخ في التخلص من الإجهاد كما أنه وجبة خفيفة ويساعد في فقدان الوزن لمن يرغب في إنقاص وزنه، كما يكافح مرض السرطان وأمراض القلب أيضًا، ويعمل على الحفاظ على صحة الجلد، ويقلل من فقدان الشعر، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على فروة الرأس. وفي السطور التالية نقدم لك طريقة عمل عصير الخوخ المثلج على سفرة رمضان.
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سفرة اليوم الـ15 من رمضان.. جربي برياني دجاج هندي

إذا كنتِ امرأة عاملة فأنتِ بحاجة لإعداد قائمة بالأصناف التي تودين تجهيزها في رمضان حتى لا تقضي وقتا طويلا في المطبخ للتفكير كل يوم في أكلات جديدة تقدمينها لعائلتك، يمكنك تجهيز قائمة أسبوعية بأصناف مختلفة، أو شهرية، واحرصي على تجهيز قائمة للعزومات أيضًا، تقومين قبلها بتفريز أصناف مختلفة تساعدك على إنهاء الأكل بسهولة. في السطور التالية نقدم لكِ سفرة اليوم الـ15 من رمضان وفيها طريقة عمل كفتة مشوية بالصوص الأبيض والمشروم وكروكيت البطاطس وبرياني دجاج هندي.
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أصابع زينب لذيذة في رمضان.. اعمليها في ربع ساعة

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نوعي في حلويات رمضان.. وجربي البقلاوة بالمكسرات

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طريقة عمل الزلابية في البيت في 10 دقائق

حلويات رمضان من أكثر الأشياء التي تحرص كل ربة منزل على تقديمها لعائلتها والتنويع في أًصنافها لضيوفها، خلال هذا الشهر الكريم، فبعد تناول الإفطار وصلاة التراويح نكون بحاجة للسكريات لتعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة التي نفتقد فيها السوائل والسكريات، الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تجهيزها لعائلتك بسهولة بعد الإفطار بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الزلابية بسهولة في المنزل.
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مش بس بالمكسرات.. جربي تشيز كيك الكنافة

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«أم علي» في البيت أحلى.. اعمليها في 10 دقائق

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