علاج بنتي.. مأساة إنسانية في سرقة مدرسة صيدلية بطوخ

تحرير:علاء النجار ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

حبس - أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة طوخ بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها، في واقعة ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وهددت العاملة بسلاح أبيض وبخاخ بنج موضعي، لسرقة مبلغ مالي، عن أن المتهمة لديها ابنة تعاني مرضا مزمنا وكانت تحتاج إلى أموال لشراء بعض الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطفلة؛ نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعدم توفر ثمن الدواء معها، فقررت اللجوء إلى هذه الطريقة للحصول على الدواء وإنقاذ حياة ابنتها، فارتدت نقابا ودخلت الصيدلية للسرقة، ولكن استغاثة العاملة لفتت انتباه المواطنين الذين تجمعوا وألقوا القبض عليها.

ورجحت تحريات المباحث الأولية أن المتهمة تعاني اهتزازا نفسيا، إذ إنها عقب القبض عليها وفي أثناء التحقيق معها، أخذت تهذي بكلمات غير مفهومة. وتبين من التحقيقات أن المتهمة تدعى "م. م. م- 39 سنة- مدرسة رياض أطفال بمدرسة ميت كنانة الابتدائية"، دخلت إحدى الصيدليات وبحوزتها سكين وبنج موضعي (بخاخ) وقامت بتهديد