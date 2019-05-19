جريمة

علاج بنتي.. مأساة إنسانية في سرقة مدرسة صيدلية بطوخ

تحرير:علاء النجار ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كشفت تحقيقات نيابة طوخ بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها، في واقعة ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وهددت العاملة بسلاح أبيض وبخاخ بنج موضعي، لسرقة مبلغ مالي، عن أن المتهمة لديها ابنة تعاني مرضا مزمنا وكانت تحتاج إلى أموال لشراء بعض الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطفلة؛ نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعدم توفر ثمن الدواء معها، فقررت اللجوء إلى هذه الطريقة للحصول على الدواء وإنقاذ حياة ابنتها، فارتدت نقابا ودخلت الصيدلية للسرقة، ولكن استغاثة العاملة لفتت انتباه المواطنين الذين تجمعوا وألقوا القبض عليها.
ورجحت تحريات المباحث الأولية أن المتهمة تعاني اهتزازا نفسيا، إذ إنها عقب القبض عليها وفي أثناء التحقيق معها، أخذت تهذي بكلمات غير مفهومة. وتبين من التحقيقات أن المتهمة تدعى "م. م. م- 39 سنة- مدرسة رياض أطفال بمدرسة ميت كنانة الابتدائية"، دخلت إحدى الصيدليات وبحوزتها سكين وبنج موضعي (بخاخ) وقامت بتهديد
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حبس-متهمه

مُدرسة رياض أطفال تقتحم صيدلية بسكين لسرقتها في طوخ

اقتحمت مُدرسة رياض أطفال صيدلية بمدينة طوخ وهددت العاملة فيها بسلاح أبيض ومادة مخدرة بقصد سرقة نقود، إلا أن الأخيرة صرخت وأمسك الأهالى بالمتهمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المدرسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وظروفها وملابساتها. العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من الأهالي بدخول إحدى السيدات صيدلية بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي لتهديد العاملة بالصيدلية.
جثة

«قتلوه بالرمانة».. تفاصيل انتقام خادمة من سائق

على مدار شهرين ونصف الشهر لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض عثور سائق كراكة في أثناء تطهير رشاح على جثة بعزبة منشية مشتهر التابعة لمدينة طوخ مقتولا ومكمم الفم بلاصق طبي ومربوطًا بحبل بلاستيكي ملفوف حول كامل جسده وساعديه، من فوقه جنزير مثبت في شاسيه سيارة حديد حتى لا تطفو الجثة على السطح، وذلك على طريقة الأفلام بتعليق "الرمانة". وتحرك رجال الشرطة في مركز طوخ، وتم نقل الجثة للمستشفى، ووجه مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث بالكامل وضبط الجناة.
طعن

تحرش بابنته وقتل زوجته.. جريمة قبل الإفطار بطوخ

كشفت تحريات مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، أن السر وراء واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها، وإصابة شقيقه، هو قيام المتهم بمحاولة التحرش بابنته "منى.ا.ع" 16 عاما طالبة بالصف الثانى الإعدادى، ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم فاشتكت لشقيقه "المصاب" الأمر الذى دفع الأخير إلى طرد شقيقه "المتهم" من المنزل منذ نحو عشرة أيام لكنه حضر إلى المنزل أمس قبل الإفطار وتجددت الخلافات وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على زوجته وشقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أعده سلفا فقتل زوجته وأصاب شقيقه وفر هاربا.
مخدر-الحشيش

سقوط مسجل خطر بـ10 كيلو بانجو وهيروين وسلاح في طوخ

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، إذ تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعو "أحمد. أ. م" وشهرته "أحمد عويس" 32 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 27 قضية متنوعة ومفرج عنه حديثًا من السجون، وذلك بالقرب من مقابر كفر عابد بدائرة مركز طوخ، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش محلي الصنع" وطلقتان من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 كيلوجرامات.
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