رياضة

أحمد شوبير يدعم الزمالك قبل موقعة نهضة البركان

تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
دعم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، فريق نادي الزمالك في اللقاء الذي يخوضه مساء اليوم أمام فريق نهضة البركان المغربي، على ملعب البلدي بالأراضي المغربية، في ذهاب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وجاء دعم شوبير للزمالك من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وقال: «صباح الخير وكل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج على أرض أم الدنيا، بإذن الله البطولة مصرية».
ويتفوق الزمالك تاريخيًا على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة على الصعيد الإفريقي، حيث حقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد عام 2016. وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
فرجاني-ساسي‎

فرجاني ساسي يكشف سبب استقباله بعثة الزمالك في تونس

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب حرصه على الوجود مع بعثة الفريق الأبيض، منذ وصولها إلى تونس مساء أمس الجمعة، إذ أكد أن استقباله بعثة الفريق جاء بسبب مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه كان مشتاقًا لزملائه في الفريق الأبيض. وشدد فرجاني ساسي على ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الزمالك على حسم التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية من سوسة، أمام نظيره النجم الساحلي.
الزمالك وسموحة (16)

إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، خوض المران الأخير قبل السفر لتونس، غدًا الخميس، على ملعب النادي، في الرابعة والنصف مساء، كما قرر مجلس إدارة الزمالك، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة إلى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق. وتغادر بعثة الزمالك، بعد غد الجمعة، في تمام الحادية عشرة صباحًا، الى تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية.
جروس

جروس يبدأ مران الزمالك بقراءة الفاتحة

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب النادي "عبداللطيف أبو رجيلة"، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الأحد المقبل، حيث أكد جروس، للاعبين أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، مشددًا على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.
اوباما (2)

اختبار طبي يحدد موقف أوباما من مواجهة النجم الساحلي

تعافى يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي عانى منها في العضلة الأمامية خلال مباراة النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقان على استاد برج العرب، في دور نصف النهائي بالكونفدرالية الإفريقية، حيث كشف مصدر بالقلعة البيضاء، أن اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء بعد تأهيله، وذلك استعدادًا للتواجد مع الفريق في مواجهة النجم الساحلي المقبلة، على الملعب الأولمبي بسوسة، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في إياب نصف النهائي الإفريقي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org