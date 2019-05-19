أحمد شوبير يدعم الزمالك قبل موقعة نهضة البركان

تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أحمد شوبير

دعم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، فريق نادي الزمالك في اللقاء الذي يخوضه مساء اليوم أمام فريق نهضة البركان المغربي، على ملعب البلدي بالأراضي المغربية، في ذهاب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وجاء دعم شوبير للزمالك من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وقال: «صباح الخير وكل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج على أرض أم الدنيا، بإذن الله البطولة مصرية».

ويتفوق الزمالك تاريخيًا على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة على الصعيد الإفريقي، حيث حقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد عام 2016. وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض