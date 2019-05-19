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للمرة الثانية«التابلت» يكتب نهاية مسيرته قبل أن تبدأ

مغيث: يجب إعلان فشل التجربة ومحاكمة الوزير جنائيًا وماليًا...ونصر: لدينا أزمة فى تطبيق منظومة «التابلت» والنتائج النهائية تؤكد فشل التجربة.. وعبير: تأجيل الامتحانات الحل
تحرير: مؤمن عبد اللاه ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك».. ساعات عصيبة عاشها 650 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى اليوم مع بداية امتحانات نهاية العام بمادة اللغة العربية، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بتعذر الوصول إلى منصة الامتحانات لأكثر من ساعة من زمن الامتحانات بعد سقوط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث ظهرت على أجهزة التابلت رسالة مفادها: «عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، مما دفع الإدارات التعليمية فى عدد كبير من محافظات الجمهورية إلى وقف الامتحان، واستبدال بالامتحانات الإلكترونية أخرى ورقية.
على الرغم من تأكيد جميع القائمين على العملية التعليمية فى مصر، بداية من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة استعدت جيداً لامتحان الدور الثانى، وأنها وضعت فى حساباتها جميع العوائق التى من الممكن أن تؤدى إلى سقوط «السيستم» من جديد، حتى لا تتكرر تجربة شهر مارس الماضي وفشل الامتحان
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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التعليم أم المالية.. من يفوز في معركة موازنة 2020؟

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تقديرات الموازنة، حيث تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعى و3% للتعليم العالى والبحث العلمى و3% للصحة.
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هل يرضخ البرلمان لتهديدات طارق شوقي حول الميزانية؟

فى حوار أقل ما يقال عنه إنه جريء للغاية، خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليفتح النار على وزارة المالية والبرلمان وجميع القائمين على تحديد المخصصات المالية فى الموازنة العامة، وحملهم مسئولية ما حدث فى الامتحانات التى تم إجراؤها فى شهر مارس الماضي من سقوط «السيستم»، بالإضافة إلى كثافة الفصول لعدم منح الوزارة المبالغ المالية التى تريدها والمقدرة بـ138 مليار جنيه، وهو الأمر الذى أثار قلق الكثيرين خاصة أن هذه التصريحات تأتى قبل أيام قليلة من امتحانات نهاية العام.
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