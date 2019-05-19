استثمرت 2 مليار جنيه.. شركات Go+ تتوسع في خدماتها

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

دفع إلكتروني

كشف هشام السيد، رئيس مجلس إدارة شركة جو بلس، اقتراب الشركة من إطلاق تطبيقها الذكي الجديد O+ الذي سيتيح الفرصة للمواطن لسداد المدفوعات الحكومية عبر الموبايل، موضحا أن التطبيق سيكون جاهزا للإطلاق مطلع يونيو المقبل، وسيتضمن العديد من الخدمات مثل سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومؤمنة، وأشار إلى أن الشركة وباقي شركات المجموعة تحرص على مواكبة خطة الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة كل التعاملات المقدمة للمواطن، جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته الشركة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات والشركات الكبرى.

وكشف عن أن الشركة ضخت خلال العامين ونصف العام الماضيين 2 مليار جنيه استثمارات في السوق المصري من خلال الشركات الـ9 التي تملكها. وتعد شركة جو بلس واحدة من كبرى الشركات المصرية فى مجال الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتحول الرقمى للأنظمة المرورية، وتأسست الشركة عام 2014 وحققت نجاحات كبيرة، حيث حازت