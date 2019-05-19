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استثمرت 2 مليار جنيه.. شركات Go+ تتوسع في خدماتها

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
دفع إلكتروني
دفع إلكتروني
كشف هشام السيد، رئيس مجلس إدارة شركة جو بلس، اقتراب الشركة من إطلاق تطبيقها الذكي الجديد O+ الذي سيتيح الفرصة للمواطن لسداد المدفوعات الحكومية عبر الموبايل، موضحا أن التطبيق سيكون جاهزا للإطلاق مطلع يونيو المقبل، وسيتضمن العديد من الخدمات مثل سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومؤمنة، وأشار إلى أن الشركة وباقي شركات المجموعة تحرص على مواكبة خطة الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة كل التعاملات المقدمة للمواطن، جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته الشركة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات والشركات الكبرى.
وكشف عن أن الشركة ضخت خلال العامين ونصف العام الماضيين 2 مليار جنيه استثمارات في السوق المصري من خلال الشركات الـ9 التي تملكها. وتعد شركة جو بلس واحدة من كبرى الشركات المصرية فى مجال الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتحول الرقمى للأنظمة المرورية، وتأسست الشركة عام 2014 وحققت نجاحات كبيرة، حيث حازت
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات

تحالف لحماية مليون تاجر من آثار التجارة الإلكترونية

تستعد قائمة "التغيير للتطوير" التى تضم كبار التجار ورجال الأعمال للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الانتخابات المقبلة، لوضع مجموعة من التشريعات واللوائح التنظيمية لحماية قرابة مليون تاجر من خطر الإفلاس فى مواجهة طوفان التجارة الإلكترونية. وأوضح ممثلو القائمة، وعلى رأسهم إيهاب سعيد وهانى قسيس، وعبد العزيز السيد وأحمد شيحة وناجد شنب، أن التطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسية لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادى وأن يصبح رأيها إلزاميا ويجب تنفيذه، وليس استشاريا.
بطاقة-ميزة

ادفع إلكتروني.. كيف تحصل على بطاقة ميزة وطرق شحنها؟

بدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وتعاقدت وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك المركزي، مع 5 بنوك حكومية وخاصة ( الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم "ميزة" مجانا للمواطنين.
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تخفيض غرامة الدفع الكاش وتأجيل تحصيلها إلى 16 يونيو

قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل. كما قررت المالية بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية، والتي تزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
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سداد الفواتير| 10 مزايا لخدمة المحفظة الذكية بالبنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، في إطار خطة الدولة لتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين بوصفه إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. وتعد خدمة المحفظة الإلكترونية من أهم الخدمات التى تقدمها البنوك حاليا، إذ سجل عدد المشتركين في هذه الخدمة نحو 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل، بحجم مبالغ 8 مليارات جنيه سنويا، ويستهدف البنك المركزى من خلال هذه الخدمات تحقيق نمو يصل إلى 10% سنويا.
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