قتل جاره بمطواة| 7 سنوات سجنا لسائق توك توك بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق دراجة بخارية «توك توك» بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 27076 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بقتل جاره وإصابة آخر بواسطة سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» كان بحوزته، على أثر نشوب مشادة بينه وبين أحدهما بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية ليوم الخميس 26 أبريل من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد نشوب مشاجرة بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن مقتل «إيهاب عطية عبد الرؤوف سليمان» وإصابة «محمد أحمد عبد الحميد السيد»