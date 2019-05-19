بعد إعلان قيام ولاية جديدة.. كيف توغل داعش في الهند؟

الصراعات مع باكستان سمحت للجماعات الإرهابية بالوجود.. والعصبيات الدينية والخلافات العرقية مهدت الطريق أمام داعش لإعلان ولاية جديدة في الهند

تحرير:مروة السيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

جاء إعلان داعش تمكنه من إقامة ولاية جديدة في الهند، بعد عدد من العمليات الإرهابية في قارة آسيا، أبرزها تفجيرات سريلانكا، التي راح ضحيتها المئات، ودعت الحكومة الهندية في أعقابها إلى ضرورة الضغط على الجماعات الإرهابية، من أجل وقف أعمالها ضد الأبرياء، كما أكدت سعيها للقضاء عليه، وطالبت مرارا بضرورة مكافحة باكستان للإرهاب على أراضيها، غير أن "داعش" كان يتوغل في الوقت نفسه داخل الهند، وربما من قبله عن طريق بعض الجماعات التي تحمل نفس الأفكار المتطرفة التي يحملها ما يسمي نفسه بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".

دول آسيا جاذبة للجماعات الإرهابية بينما ينظر العالم إلى الشرق الأوسط باعتباره أرضا خصبة لاحتضان الإرهاب ونموه بل وتصديره، يرى المحللون السياسيون والمتابعون أن جنوب وشرق آسيا هي الأرض الأكثر خصوبة لتلك الجماعات، حيث الكثير من الخلافات العرقية، والحروب الدامية التي بدأت منذ سنوات طويلة ولم تنته بعد، مما

دول آسيا جاذبة للجماعات الإرهابية

بينما ينظر العالم إلى الشرق الأوسط باعتباره أرضا خصبة لاحتضان الإرهاب ونموه بل وتصديره، يرى المحللون السياسيون والمتابعون أن جنوب وشرق آسيا هي الأرض الأكثر خصوبة لتلك الجماعات، حيث الكثير من الخلافات العرقية، والحروب الدامية التي بدأت منذ سنوات طويلة ولم تنته بعد، مما يُمكِّن الجماعات الإرهابية من إعادة تشكيل نفسها، والقيام من جديد، والخروج إلى العالم بقوة من تلك الأرض.

التنظيم يبحث عن مناطق التوتر

خسارة التنظيم عدة جولات فى الشرق الأوسط، بحصار الدولة المصرية له، ومنعه من التوغل في أراضيها، وبالهزائم التي مُني بها فى سوريا والعراق واضطرته للخروج منهما ولو بشكل جزئي، جعلته يبدأ في البحث عن مناطق ساخنة أخرى، يستطيع الانتقال إليها والتوغل فيها عبر الأجواء المتوترة، ولم يجد التنظيم غالبا أفضل من الهند ليبسط سيطرته على جزء منها، ويتمكن من إقامة ولايته فيها، لا سيما في ظل المعارك الضارية التي تحياها الهند، سواء داخليا بين الشيع المتفرقة بها، أو خارجيا مع باكستان.

الجماعات الإرهابية تتمدد عبر النزاع حول "كشمير"

انشغلت الهند وباكستان بالنزاع القائم منذ عقود حول إقليم كشمير في شبه القارة الهندية، وهو ما مثل فرصة عظيمة لنمو الجماعات المتطرفة، وفتح أمامها الباب لتترعرع وتمتد في البلدين، وتستطيع نشر أفكارها وتنمية نفسها، لا سيما في ظل استخدام كل طرف لتلك الجماعات في ضرب نظيره، واستطاعت تلك الجماعات، التي بدأت صغيرة، أن تتنامى حتى وصلت لتنظيم القاعدة، ومدت جسور التواصل معه، واكتسبت تدريبا وتوجيها من التنظيم الذي رسَّخ وجودها، وعظَّم فرص قيامها بضربات إرهابية مسلحة في المناطق القريبة منها.

"القاعدة" أطلقت شرارة ظهور داعش بالهند

بالنظر إلى بداية ظهور داعش في سوريا والعراق، الدولتين الأبرز في المعاناة من التنظيم بالشرق الأوسط، سنجد أن تنظيم القاعدة كان قد أصدر تعليماته بضرورة وجود ما وصفهم بـ"المجاهدين" في الدولتين، من أجل دعم ومساعدة المسلمين هناك، في ظل التوتر الذي شهدته الدولتان لأسباب مختلفة، وتبع هذا الأمر ظهور داعش بشكل قوي فيهما، وهو نفس ما حدث في نهاية عام 2018، حيث أصدر تنظيم القاعدة بيانًا دعا من خلاله مجاهدي الهند، وباكستان، وبنجلاديش، لمد يد العون لمسلمي بورما، وإنقاذهم من المجازر التي تعرضوا لها مؤخرا، ليخرج تنظيم داعش معلنا إقامة ولاية جديدة له هناك، وكأن "القاعدة" أطلقت شرارة توغله بما وراء النهر.

جماعات مهدت للوجود الداعشي بالهند

قبل ظهور داعش بالهند لم تكن الأراضي الهندية خالية من الإرهاب، لكن هناك جماعات متشددة معروفة بالبلاد، ولها تاريخ في الحراك المسلح، أبرزها حزب المجاهدين، الذي يوصف داخليا بأكبر جماعة متمردة من السكان الأصليين في جامو وكشمير، والذي أُنشأ عام 1989 على يد قائد مسلحين سابق، ونفذ على مدى سنوات ماضية مئات الهجمات ضد قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير.

وتُعد حركة الطلاب الإسلامية أيضا إحدى الجماعات الإرهابية البارزة بالهند، تأسست عام 1977، واتهمت بارتكاب أنشطة معادية للدولة، وتم حظرها عام 2001، ثم فكت الحكومة الحظر لفترة وجيزة، ولكنها عادت وحظرتها العام الماضي، بسبب "أنشطتها المعادية للأمن في الهند".