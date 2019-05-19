انفجار عبوة بدائية استهدفت أتوبيسا سياحيا بالهرم
تحرير:محمد الشاملي
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
حادث أتوبيس سياحي بالهرم
أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة تقل عددا من السائحين بمنزل الطريق الدائري المواجه للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي بقطاع الغرب وبمشاركة قطاع الأمن الوطني وضباط قسم شرطة الهرم، إذ فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث ومنعت حركة المارة لتسهيل مهمة رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ والوقوف على ماهية وملابسات الحادث.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بمحيط المتحف الكبير بدائرة قسم شرطة الهرم.
انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بمشاركة القيادات الميدانية بقطاع غرب الجيزة من إدارات المرور والحماية المدنية ومساعد مدير الأمن للقطاع.
المعاينة
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بمحيط المتحف الكبير بدائرة قسم شرطة الهرم.
انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بمشاركة القيادات الميدانية بقطاع غرب الجيزة من إدارات المرور والحماية المدنية ومساعد مدير الأمن للقطاع.
المعاينة الأولية لرجال المباحث -حسب مصدر أمني مسؤول- توصلت إلى أن عبوة بدائية الصنع استهدفت الحافلة لدى نزولها من الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 3 سائحين على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
ولم يسفر الحادث عن وفيات حتى الآن، وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابساته كاملة.
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