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كل ما تريد معرفته حول تطبيق «تيك توك» المثير للجدل

تزايدت شعبية تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر، ولمن لا يعرف تيك توك، فإنه تطبيق أصبح حديث الساعة في الشهور الأخيرة
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك
مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66%، وفي الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعاً معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في التعبير، ليصبح تطبيق تيك توك وسيلة مناسبة للتعبير بهذه الطريقة الجديدة، فهو يمنح مستخدميه منصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم ومشاركتها مع العالم، مع توفره في 150 دولة وبـ75 لغة مختلفة.
ويسمح تطبيق تيك توك الخاص بالهواتف المحمولة للمستخدمين بتصوير ومشاركة إبداعاتهم ومعلوماتهم ولحظاتهم اليومية الهامة، ويعمل على تمكينهم ليكونوا صانعي محتوى باستخدام هواتفهم الذكية فقط. وبفضل واجهة المستخدم السهلة، سيتخلص صانعو المحتوى في تيك توك من العوائق التي تقيد إبداعاتهم لعرض مواهبهم ومهاراتهم الحقيقية
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الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.
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«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
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الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
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12 جيجا رام.. مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

كشفت شركة الهواتف الذكية "وان بلاس"، عن أحدث إصدراتها من الهواتف الرائدة، OnePlus 7 والإصدار الأعلى منه OnePlus 7 Pro، ويأتي هاتف OnePlus 7 Pro مصنوع من المعدن ومنحني عند الجانبين ومغطى بزجاج Gorilla Glass 5، ومزود بشاشة Super AMOLED بقياس 6.67 إنش بدقة Quad HD Plus ومعدل تحديث 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 لعرض المحتوى المصور بها بأعلى جودة ممكنة وأدق ألوان على الإطلاق، وتأتي شاشة OnePlus 7 Pro كاملة بدون نوتش أو كاميرا أمامية لأنها مدمجة داخل الجهاز وتنبثق تلقائيا عند الحاجة إليها، بجانب مستشعر بصمات مدمج في الشاشة.
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ترشدك للمطبات.. هذه التقنيات الأهم في سيارتك 2019

لا شك أن تكنولوجيا السيارات من أهم الأمور التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة، لا سيما وأنها من المميزات التي تستطيع جذب الجمهور بشكل رئيسي على مستوى العديد من الأسواق العالمية، كما أن تلك التقنيات تعد بمثابة عنوان لمدى تطور الشركات المصنعة لها. وقدمت العديد من الشركات العالمية في العام الجاري تقنيات تظهر لأول مرة على مستوى الأسواق العالمية، وهي مجموعات تركز على وسائل الأمان والسلامة أو حتى زيادة رفاهية القيادة، بما يكفي لإشعار السائق بالمتعة أثناء السير.
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هل تعود موتورولا من باب الهواتف الذكية القابلة للطي؟

هل تعود موتورولا للسوق مرة أخرى من باب الهواتف القابلة للطي؟، سؤال مطروح قد تؤكده أو تنفيه شركة موتورولا عملاق صناعة الإلكترونيات في العقدين الماضيين، والآن بدأت تسريبات تشير إلى أن الشركة تخطط لإعادة إنتاج هاتف جديد شكلًا ومضمونا لكنه يحمل اسم موديل يعد هو الأشهر لدى الشركة Razer V3، وبحسب التسريبات المعلنة فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Razer V3 تيمنًا بنجاح ما حققه موديله السابق، الذي كان ثورة في الهواتف التقليدية وقتها بين المنافسين، حينما تم طرحه في الربع الثالث من عام 2004، وحقق مبيعات أكثر من 130 مليون نسخة على مدار 4 سنوات من إصداره.
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