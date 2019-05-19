كل ما تريد معرفته حول تطبيق «تيك توك» المثير للجدل

تزايدت شعبية تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر، ولمن لا يعرف تيك توك، فإنه تطبيق أصبح حديث الساعة في الشهور الأخيرة

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تطبيق تيك توك

مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66%، وفي الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعاً معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في التعبير، ليصبح تطبيق تيك توك وسيلة مناسبة للتعبير بهذه الطريقة الجديدة، فهو يمنح مستخدميه منصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم ومشاركتها مع العالم، مع توفره في 150 دولة وبـ75 لغة مختلفة.

ويسمح تطبيق تيك توك الخاص بالهواتف المحمولة للمستخدمين بتصوير ومشاركة إبداعاتهم ومعلوماتهم ولحظاتهم اليومية الهامة، ويعمل على تمكينهم ليكونوا صانعي محتوى باستخدام هواتفهم الذكية فقط. وبفضل واجهة المستخدم السهلة، سيتخلص صانعو المحتوى في تيك توك من العوائق التي تقيد إبداعاتهم لعرض مواهبهم ومهاراتهم الحقيقية