جريمة

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
انهار عقار مكون من 4 طوابق "آيل للسقوط" في منطقة الأدفيني التابعة لبندر رشيد بمحافظة البحيرة، دون حدوث أي إصابات بشرية، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين أهالي المنطقة بعد انهياره تماما، وأخلت قوات الحماية المدنية في البحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الإدارة، أسرتين في حادث الانهيار، كما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية برشيد، وقررت إخلاء العقارين المجاورين للمنزل المنهار، لحين التأكد من سلامتهما وعدم وجود خطورة على السكان، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، من الأهالي بانهيار عقار مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي إصابات بشرية. انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حريق-الراشدة

حريق يلتهم فداني قمح في البحيرة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بإيتاي البارود، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 4 سيارات إطفاء، حيث تم حجب الحريق عن باقي الأرض الزراعية، التى تتعدى 10 فدادين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بدائرة المركز.
جثة (5)

شم النسيم وليلة حمراء.. حل لغز «جثة سيدة البحيرة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، من كشف غموض العثور على جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وبها كدمات متعددة بالوجه، إذ تبين قيام عاطل بالتخلص منها بعد أن نشأت بينهما علاقة غير شرعية، فألقى بها في مياه أحد المصارف بدائرة مركز رشيد. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة فى العقد الرابع من عمرها مجهولة الهوية بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة رشيد.
القبض-على-متهم

ضبط 3 مسؤولين «متواطئين» في بناء برج سكني بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة مسؤولين بإحدى الإدارات المختصة بالمحليات التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتسهيل الإجراءات غير القانونية، لتمكينه من بناء عقارات سكنية دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، وتبين أن المتهمين الثلاثة استغلوا موقعهم الوظيفي وساعدوا صاحب العقارات في إقامة برج سكني، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المخالفة.
حريق-معمل-تحاليل-بالبحيرة (2)

خسائر مليون جنيه.. حريق معمل تحاليل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل في معمل للتحاليل بمدينة حوش عيسى، مما أدى إلى حريق المعمل بالكامل، وقدرت الخسائر الأولية بمليون جنيه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 3 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار انتقال النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة ومعرفة السبب الحقيقي للحريق.
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