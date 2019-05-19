انهيار عقار مكون من 4 طوابق في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

انهيار عقار - أرشيفية

انهار عقار مكون من 4 طوابق "آيل للسقوط" في منطقة الأدفيني التابعة لبندر رشيد بمحافظة البحيرة، دون حدوث أي إصابات بشرية، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين أهالي المنطقة بعد انهياره تماما، وأخلت قوات الحماية المدنية في البحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الإدارة، أسرتين في حادث الانهيار، كما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية برشيد، وقررت إخلاء العقارين المجاورين للمنزل المنهار، لحين التأكد من سلامتهما وعدم وجود خطورة على السكان، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، من الأهالي بانهيار عقار مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي إصابات بشرية. انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية