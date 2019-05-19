جريمة

مصدران: 17 مصابا في استهداف أتوبيس سياحي بالهرم

تحرير:محمد الشاملي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
موقع الحادث
موقع الحادث
كشف مصدر أمني مسؤول وآخر طبي عن إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح يحملون جنسية دولة إفريقية أصيبوا في الحادث، وأن حالاتهم متوسطة إذ يخضع بعضهم للعلاج اللازم بمستشفى الهرم وتم إسعاف البعض الآخر في موقع الانفجار. في الوقت الذي أشار فيه المصدر الأمني إلى أن عبوة بدائية الصنع استهدفت الأتوبيس السياحي بمنزل الطريق الدائري، محدثة تلفيات في جسم الحافلة وسيارة ملاكي تصادف وجودها بمكان الحادث.
الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بمحيط المتحف الكبير بدائرة قسم شرطة الهرم. انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بمشاركة القيادات الميدانية بقطاع غرب الجيزة من إدارات المرور والحماية المدنية ومساعد مدير الأمن للقطاع. المعاينة
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (1)

انفجار عبوة بدائية استهدفت أتوبيسا سياحيا بالهرم

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة تقل عددا من السائحين بمنزل الطريق الدائري المواجه للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي بقطاع الغرب وبمشاركة قطاع الأمن الوطني وضباط قسم شرطة الهرم، إذ فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث ومنعت حركة المارة لتسهيل مهمة رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ والوقوف على ماهية وملابسات الحادث.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

تنفيذ 662 حكما وضبط 9 قطع سلاح في المنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط اثنين من المسجلين خطرا مُشتبه في ارتكابهما جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهما، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهما وقائع منها من عدمه.
جثة

جريمة في نهار رمضان.. ابن يقتل والدته بسكين في الهرم

استيقظ أهالي الكوم الأخضر بمنطقة الهرم على جريمة قتل بشعة بعدما تجرد شاب من الرحمة ومشاعره الإنسانية على حد سواء، وأنهى حياة والدته بسكين بسبب مشادة كلامية بينهما دارت أحداثها داخل المنزل فانتهت بها جثة هامدة، والقبض على الابن واقتياده إلى قسم شرطة الهرم للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة كاملة من خلال استجوابه وسماع أقوال شهود العيان من الجيران؛ لرصد تفاصيل ما جرى ذلك اليوم وصولا إلى الأسباب الكامنة لارتكاب الجريمة، بينما عاين رجال النيابة العامة مسرح الجريمة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

القبض على 12 مشتبها به و9 هاربين في المنطقة الأثرية

أعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 12 مشتبها في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org