مصدران: 17 مصابا في استهداف أتوبيس سياحي بالهرم

تحرير:محمد الشاملي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

موقع الحادث

كشف مصدر أمني مسؤول وآخر طبي عن إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح يحملون جنسية دولة إفريقية أصيبوا في الحادث، وأن حالاتهم متوسطة إذ يخضع بعضهم للعلاج اللازم بمستشفى الهرم وتم إسعاف البعض الآخر في موقع الانفجار. في الوقت الذي أشار فيه المصدر الأمني إلى أن عبوة بدائية الصنع استهدفت الأتوبيس السياحي بمنزل الطريق الدائري، محدثة تلفيات في جسم الحافلة وسيارة ملاكي تصادف وجودها بمكان الحادث.

الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بمحيط المتحف الكبير بدائرة قسم شرطة الهرم. انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بمشاركة القيادات الميدانية بقطاع غرب الجيزة من إدارات المرور والحماية المدنية ومساعد مدير الأمن للقطاع. المعاينة