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دليلك للاعتناء بنفسك خلال الدورة الشهرية في رمضان

إذا كنت ممن يفضلن الموالح في الأطعمة فهذا الأمر سيئ خلال الدورة الشهرية، لأنه يزيد من الأعراض المصاحبة لها، ولهذا حاولي تغيير نظامك الغذائي وتقليل الملح قدر الإمكان
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الاعتناء بنفسك في أثناء الدورة الشهرية
الاعتناء بنفسك في أثناء الدورة الشهرية
رمضان شهر مبارك له طقوسه الخاصة، ولكن هناك أيام خلاله تعاني فيها النساء من آلام الدورة الشهرية، وبالطبع تفطر خلالها بالإضافة إلى المعاناة من تعب وتشنجات ومزاج متقلب. ونظرا لأن بعض النساء لا تتناول الطعام خلال ساعات الصيام في أثناء الدورة الشهرية نظرا لوجودهن في العمل أو لأنهن اعتدن على عدم تناول شيء سوى كوب من الماء لكسر الصيام، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال هذه الأيام في رمضان لكي لا تحدث مشكلات صحية.. دعينا نتعرف عليها حسبما ذكرها موقع INSIDER.
احذري التوتر بالطبع قد تشعرين بالكثير من التوتر خلال الدورة الشهرية، نتيجة عدم صومك، ولكن عزيزتي لديك رخصة، كما أن التوتر الزائد له آثار سلبية، حيث قد يزيد من نزيف الدورة الشهرية أو اضطرابها، ولهذا يمكنك ممارسة اليوجا أو التأمل قبل الذهاب إلى العمل. شرب الكافيين يزيد الأمر سوءا إذا كنتِ من النساء اللاتي
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الحموضة

كيف تتغلب على الحموضة في رمضان؟ تناول الموز

الحموضة مشكلة تواجه الكثير من الصائمين، وتعود في الأصل إلى أن الصيام يؤدي إلى تقليل إفراز حمض المعدة الذي يعمل على هضم الطعام، وعندما تنبعث رائحة الطعام في أثناء النهار على معدة فارغة، يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز حمض المعدة وإصابة الصائم بالحرقة، ولهذا عليك معرفة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الحموضة؟ وكيف يمكنك التخلص منها؟ كما أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك اتباعها ولكن بعد الإفطار، لذا يمكنك معرفة جميع هذه التفاصيل حسبما ذكرها موقع NDTV Food.
مرضى-الكوليسترول

7 نصائح صحية لمرضى الكوليسترول في رمضان

تغيير الروتين اليومي ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فأنت تغير ساعات نومك والنظام الغذائي الذي تتبعه، بجانب بعض الأمور الأخرى مثل موعد ممارسة التمرينات الرياضية وذلك بالنسبة للأصحاء، أما المرضى فروتينهم اليوم هو روتين علاجي صارم لا يستطيعون تغييره بسهولة لإن حياتهم أصبحت مرتبطة بمواعيد تناول الدواء، وهذا هو الحال في شهر رمضان الكريم يحاول مرضى الكوليسترول دائمًا الحفاظ على معدلاته الطبيعية في الدم وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة وتجنب البعض الآخر، مع اتباع بعض الإرشادات التي تساعدهم على العبور من شهر رمضان بأمان.
عسر-الهضم-في-رمضان

هل عسر الهضم يسبب مشكلات في رمضان؟ تجنب الشاي

الجهاز الهضمي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها، لا تسمح بامتصاص الأغذية التي تستهلكها، وتوزيعها على الجسم دون تعقيمها وتحديدها ومعالجتها أولا، ودون الهضم السليم لن تكون بصحة جيدة، كما أنه يجب عليك معرفة أن الجهاز الهضمي موطن لجزء كبير من الجهاز المناعي. وخلال شهر رمضان، يمكن وضع مشكلات الجهاز الهضمي في المقدمة بسبب أنواع الأطعمة التي تختارها، ومدى سرعة تناولك إياها مع عدم وجود مضغ كافٍ. وهناك العديد من الخطوات التي تمكنك من تجنب عسر الهضم في رمضان، كما أنها بسيطة وستُحدث فرقا عند المداومة عليها بانتظام، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Muslim Village.com.
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