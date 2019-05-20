دليلك للاعتناء بنفسك خلال الدورة الشهرية في رمضان

إذا كنت ممن يفضلن الموالح في الأطعمة فهذا الأمر سيئ خلال الدورة الشهرية، لأنه يزيد من الأعراض المصاحبة لها، ولهذا حاولي تغيير نظامك الغذائي وتقليل الملح قدر الإمكان
رمضان شهر مبارك له طقوسه الخاصة، ولكن هناك أيام خلاله تعاني فيها النساء من آلام الدورة الشهرية، وبالطبع تفطر خلالها بالإضافة إلى المعاناة من تعب وتشنجات ومزاج متقلب.
ونظرا لأن بعض النساء لا تتناول الطعام خلال ساعات الصيام في أثناء الدورة الشهرية نظرا لوجودهن في العمل أو لأنهن اعتدن على عدم تناول شيء سوى كوب من الماء لكسر الصيام، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال هذه الأيام في رمضان لكي لا تحدث مشكلات صحية.. دعينا نتعرف عليها حسبما ذكرها موقع INSIDER.
احذري التوتر
بالطبع قد تشعرين بالكثير من التوتر خلال الدورة الشهرية، نتيجة عدم صومك، ولكن عزيزتي لديك رخصة، كما أن التوتر الزائد له آثار سلبية، حيث قد يزيد من نزيف الدورة الشهرية أو اضطرابها، ولهذا يمكنك ممارسة اليوجا أو التأمل قبل الذهاب إلى العمل.
شرب الكافيين يزيد الأمر سوءا
إذا كنتِ من النساء اللاتي
احذري التوتر
بالطبع قد تشعرين بالكثير من التوتر خلال الدورة الشهرية، نتيجة عدم صومك، ولكن عزيزتي لديك رخصة، كما أن التوتر الزائد له آثار سلبية، حيث قد يزيد من نزيف الدورة الشهرية أو اضطرابها، ولهذا يمكنك ممارسة اليوجا أو التأمل قبل الذهاب إلى العمل.
شرب الكافيين يزيد الأمر سوءا
إذا كنتِ من النساء اللاتي تتناول مشروبا صباحيا في أثناء الدورة الشهرية، فمن الأفضل تجنب الكافيين تماما، وذلك لأن شرب القهوة والشاي يعمل على زيادة مستويات هرمون الإستروجين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية وأعراض ما قبل الحيض، والتي تحدث عادة بعد أسبوع أو أسبوعين قبل بدء الدورة الشهرية.
تقليل الملح في نظامك الغذائي
خلال الدورة الشهرية قد يكون لديك نظام غذائي مضطرب تارة تشتهين الملح، وتارة أخرى الحلويات، وإذا كنت ممن يفضلن الموالح في الأطعمة فهذا الأمر سيئ خلال الدورة الشهرية، لأنه يزيد من الأعراض المصاحبة لها، ولهذا حاولي تغيير نظامك الغذائي وتقليل الملح قدر الإمكان.
قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال الدورة الشهرية على الإفطار والسحور
1- الأسماك
الأحماض الدهنية أوميجا 3 من أفضل الأطعمة التي يمكنكِ استهلاكها بأمان خلال الدورة الشهرية، وتوجد بشكل كبير في الأسماك، مثل سمك السلمون والتونة، فكلما كنتِ تأكلين أكثر، انخفض التهابك وآلام الدورة الشهرية.
2- الموز
يعتبر الموز في الواقع أحد أفضل الأشياء التي يمكن تناولها خلال ذلك الوقت من الشهر؛ لأنه يحتوي على فوائد كثيرة أهمها أنه يساعدكِ في الحصول على قسط كاف من الراحة في الليل، بل يحتوي أيضًا على الفيتامينات التي تساعد في تعزيز مزاجك، لذا، إذا كنتِ تشعرين بالغضب، تناولي الموز لتهدئة أعصابكِ، واعرفي أيضًا 10 حقائق عن الموز.
3- الزبادي البيتي
يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي لديه القدرة على التخلص من التقلصات السيئة التي تصيبك في أثناء الدورة الشهرية، لذا إذا كنتِ تشعرين بتقلصات غير محتملة، تناولي الزبادي سيفيدك.
4- الشيكولاتة الداكنة
في الغالب، تشعرين بحاجتك لتناول الشيكولاتة خلال الدورة الشهرية، وقديمًا كانت ترى بعض النساء أن ذلك خرافات، ولكنها في الواقع حقيقة، حيث إن الشيكولاتة الداكنة تهدئ من مزاجكِ وتحافظ على أعصابكِ.
5- الماء
كلنا نعرف مدى أهمية المياه لبقائنا، ومع ذلك، من المهم بشكل خاص أن تشربيه في أثناء فترة الدورة الشهرية، حيث يحدث احتباس الماء مما يسبب التشنجات، وعند تناولك الماء بكميات كافية يعمل على تخفيف الألم.
مثلما جسمك يحتاج إلى الراحة خلال الدورة الشهرية، فإن بشرتك تحتاج إلى الاهتمام الجيد، ولهذا هناك خطوات يجب اتباعها:
1- ترطيب البشرة
قد يُصاب جسمك بالجفاف نتيجة عدم شرب الماء الكافي في نهار رمضان خاصة خلال وجودك في العمل، ولهذا فإن بشرتك تحتاج إلى الترطيب المستمر في أثناء الدورة الشهرية، ولهذا اختاري المرطب الذي يناسبها وضعيه على مدى اليوم.
2- تدليك البشرة
تحتاجين خلال هذه الأيام إلى تنشيط الدورة الدموية، ولهذا فإن التدليك يساعدك كثيرا، ولكن على الوجه والبطن، فتدليك الوجه يقلل من ظهور الإرهاق، وتدليك البطن يخفف من أي انتفاخات قد تصيبك.
3- ماسكات طبيعية
جربي ماسكات طبيعية خلال هذه الفترة لتحصلي على الترطيب. يمكنكِ استخدام العسل الأبيض أو زيت الصبار أو الخيار، فهذه المكونات الطبيعية تساعد على الترطيب وتحمي بشرتك.