دليلك للاعتناء بنفسك خلال الدورة الشهرية في رمضان

إذا كنت ممن يفضلن الموالح في الأطعمة فهذا الأمر سيئ خلال الدورة الشهرية، لأنه يزيد من الأعراض المصاحبة لها، ولهذا حاولي تغيير نظامك الغذائي وتقليل الملح قدر الإمكان

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الاعتناء بنفسك في أثناء الدورة الشهرية

رمضان شهر مبارك له طقوسه الخاصة، ولكن هناك أيام خلاله تعاني فيها النساء من آلام الدورة الشهرية، وبالطبع تفطر خلالها بالإضافة إلى المعاناة من تعب وتشنجات ومزاج متقلب. ونظرا لأن بعض النساء لا تتناول الطعام خلال ساعات الصيام في أثناء الدورة الشهرية نظرا لوجودهن في العمل أو لأنهن اعتدن على عدم تناول شيء سوى كوب من الماء لكسر الصيام، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال هذه الأيام في رمضان لكي لا تحدث مشكلات صحية.. دعينا نتعرف عليها حسبما ذكرها موقع INSIDER.

احذري التوتر بالطبع قد تشعرين بالكثير من التوتر خلال الدورة الشهرية، نتيجة عدم صومك، ولكن عزيزتي لديك رخصة، كما أن التوتر الزائد له آثار سلبية، حيث قد يزيد من نزيف الدورة الشهرية أو اضطرابها، ولهذا يمكنك ممارسة اليوجا أو التأمل قبل الذهاب إلى العمل. شرب الكافيين يزيد الأمر سوءا إذا كنتِ من النساء اللاتي