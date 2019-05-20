حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

فانوس رمضان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.

الحنابلة يرون أن وضع اللبوس في فتحة الشرج في أثناء الصوم غير مفسد مطلقاً سواء كان بعذر أو بغيره، قياساً على إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في فرجها ولو مبتلة فلا تفطر. والأحناف: يرون أن وضع اللبوس في فتحة الشرج مفسد للصوم مطلقاً ويوجب القضاء فقط إن كان لعذر شرعي، والقضاء والكفارة إن كان لغير عذر شرعي. والشافعية: