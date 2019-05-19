انفجار الهرم استهدف حافلة تقل 25 سائحا إصابتهم بسيطة

تحرير:محمد الشاملي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

انفجار الهرم

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية -نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى- بانفجار جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، اليوم الأحد، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين، وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من مستقلي الأتوبيس بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، في الوقت نفسه تحول موقع الحادث إلى أشبه بثكنة عسكرية وسط انتشار رجال الشرطة من البحث الجنائي وخبراء المفرقعات.

ويعكف رجال المعمل الجنائي وفريق من النيابة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني على فحص البلاغ للوقوف على ملابساته كاملة. وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول وآخر طبي إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح