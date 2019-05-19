جريمة

انفجار الهرم استهدف حافلة تقل 25 سائحا إصابتهم بسيطة

تحرير:محمد الشاملي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
انفجار الهرم
انفجار الهرم
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية -نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى- بانفجار جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، اليوم الأحد، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين، وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من مستقلي الأتوبيس بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، في الوقت نفسه تحول موقع الحادث إلى أشبه بثكنة عسكرية وسط انتشار رجال الشرطة من البحث الجنائي وخبراء المفرقعات.
ويعكف رجال المعمل الجنائي وفريق من النيابة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني على فحص البلاغ للوقوف على ملابساته كاملة. وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول وآخر طبي إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (3)

مصدران: 17 مصابا في استهداف أتوبيس سياحي بالهرم

كشف مصدر أمني مسؤول وآخر طبي عن إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح يحملون جنسية دولة إفريقية أصيبوا في الحادث، وأن حالاتهم متوسطة إذ يخضع بعضهم للعلاج اللازم بمستشفى الهرم وتم إسعاف البعض الآخر في موقع الانفجار. في الوقت الذي أشار فيه المصدر الأمني إلى أن عبوة بدائية الصنع استهدفت الأتوبيس السياحي بمنزل الطريق الدائري، محدثة تلفيات في جسم الحافلة وسيارة ملاكي تصادف وجودها بمكان الحادث.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (1)

انفجار عبوة بدائية استهدفت أتوبيسا سياحيا بالهرم

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة تقل عددا من السائحين بمنزل الطريق الدائري المواجه للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي بقطاع الغرب وبمشاركة قطاع الأمن الوطني وضباط قسم شرطة الهرم، إذ فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث ومنعت حركة المارة لتسهيل مهمة رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ والوقوف على ماهية وملابسات الحادث.
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كارثة الموسكي.. 40 سيارة إطفاء و350 ألف لتر مياه للسيطرة على الحريق

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بأكثر من 40 سيارة إطفاء، و10 خزانات مياه سعة الواحد منها 35 ألف لتر، في محاولة للسيطرة على الحريق الذي نشب اليوم، في عمارة تجارية بأول منطقة الموسكي وبالتحديد في حارة اليهود، عقب صلاة الجمعة، حيث بدأ الحريق بـ3 محلات لبيع الملابس بالطابق الأول، وسرعان ما امتد إلى باقي الأدوار، لسرعة اشتعال النيران بالملابس، ويكافح رجال الإطفاء الحريق المستمر منذ 4 ساعات ونصف تقريبا في محاولة للسيطرة عليه، كما تم الاستعانة بسيارة إطفاء بسلم هيدروليكي للوصول أبعد نقطة.
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ضبط 3 مشتبه بهم و5 هاربين و42 مخالفة مرافق في الهرم

نفذت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 3 مشتبه في ارتكابهم جرائمَ سرقات ونشل مبلغًا عنها، وجارٍ توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكانية التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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