دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

زينة رمضان

تفعيلا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، يستهل جموع المسلمين قدوم شهر رمضان المبارك من كل عام بالإكثار من الأعمال الصالحة، والتقرب للمولى، عز وجل، بترك المعاصي والذنوب، والتوجه بالدعاء ليل نهار، سواء عند الإفطار لكونه من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، أو فى غيره من الأوقات، غير أنه مع قدوم اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل، يُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهم ارْزُقْني فيهِ طاعة الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ".

وكذلك من الأدعية المستحبة فى أيام الشهر الكريم: "اللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَأسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْني



وكذلك من الأدعية المستحبة فى أيام الشهر الكريم: "اللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَأسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْني فيهِ رَبِّ مُحبّا لأوْليائِكَ َمُعادِيا لأعدْائكَ مُسْتنّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ. اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيي فيهِ مَشْكُورا، وَذَنْبي فيهِ مَغْفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبي فيه مَسْتُورا وارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ أمُوري مِن عُسْر إلى يُسْر، اللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني التَّوفيقَ وَالْعِصْمَة، وَطَهِّرْ قَلْبي يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".



