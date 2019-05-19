سقوط طالبين تحت عجلات قطار «دسوق-دمنهور» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

قطار - أرشيفية

شهد خط السكة الحديد اليوم الأحد، سقوط طالبين من قطار دسوق البحيرة بمحطة الرحمانية في أثناء سير القطار القادم من دمنهور لكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العامة لتلقي العلاج اللازم، وهما في حالة حرجة لصعوبة إصابتهما وتم تحويل أحدهما لمستشفى دمنهور العام لصعوبة حالته ووضع الآخر تحت الملاحظة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتيهما وأقاربهما الذين وصلوا المستشفى للاطمئنان على ابنيهما، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب سقوطهما من القطار في أثناء سيره.

حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بسقوط طالبين من قطار خط دمنهور دسوق في أثناء سيره، وتم نقلهما لمستشفى الرحمانية المركزي. على الفور، انتقل الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية للمستشفى العام بالرحمانية، وبالفحص تبين