جريمة

سقوط طالبين تحت عجلات قطار «دسوق-دمنهور» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
شهد خط السكة الحديد اليوم الأحد، سقوط طالبين من قطار دسوق البحيرة بمحطة الرحمانية في أثناء سير القطار القادم من دمنهور لكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العامة لتلقي العلاج اللازم، وهما في حالة حرجة لصعوبة إصابتهما وتم تحويل أحدهما لمستشفى دمنهور العام لصعوبة حالته ووضع الآخر تحت الملاحظة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتيهما وأقاربهما الذين وصلوا المستشفى للاطمئنان على ابنيهما، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب سقوطهما من القطار في أثناء سيره.
حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بسقوط طالبين من قطار خط دمنهور دسوق في أثناء سيره، وتم نقلهما لمستشفى الرحمانية المركزي. على الفور، انتقل الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية للمستشفى العام بالرحمانية، وبالفحص تبين
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 13 شخصًا في تصادم 6 سيارات بالبحيرة

استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 13 شخصًا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم في حادث تصادم 6 سيارات بينهم سيارتين اشتعلت النيران فيهم بسبب شدة التصادم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق، وذلك أمام قرية أنور المفتي بمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى أبو حمص العام والمعهد الطبي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.
الحماية-المدنية-تنقذ-البحيرة-من-كارثة (4)

الحماية المدنية تنقذ محطة كهرباء بالبحيرة من انفجار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات داخل "محطة محولات" في قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل امتداده لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة أحمال أدى لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وتمت السيطرة عليه وسرعة إخماده باستخدام مواد إطفاء رغوي وعمل تبريد على المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته.
جثث

المصروف وخلافات.. قتيلان ومنتحر حصيلة أول يوم رمضان

قتيلان ومتوفى ومصاب كانت حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، في 3 محافظات، الأولى وقعت حينما أقدم زوج بالقليوبية على قتل زوجته بعدة طعنات، بسبب مطالبتها له بتوفير مصروفات المنزل وشهر رمضان، وإصابة شقيقها حال التدخل للدفاع عن أخته المجني عليها بإصابات بالغة، وشهدت الحادثة تطورًا بتعدي أهلية القتيلة على أطقم الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وفي البحيرة أقدم مزارع على التخلص من جاره الطالب في المرحلة الثانوية، بسبب خلافات مالية. ألقي القبض على المتهمين في الجريمتين، وفي الإسكندرية أقدم شاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.
حريق-الراشدة

حريق يلتهم فداني قمح في البحيرة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بإيتاي البارود، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 4 سيارات إطفاء، حيث تم حجب الحريق عن باقي الأرض الزراعية، التى تتعدى 10 فدادين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بدائرة المركز.
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