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السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية مصر

الرئيس: نتطلع لدعم كندا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخذا في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي لمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، ومثمنا مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي حرصه على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس، إيمانا بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وتقديرا للدور الشخصي والقيادي للسيسي في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار،
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي: دي بلدي وهحميها.. شوفوا الشعوب راحت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لو المظاهرات تبني مصر هنزل الشارع ليل نهار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".
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السيسي عن الإجراءات الاقتصادية: المصريين يستحملوا أكتر من كده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المصريين عندهم الوعي اللي يستحملوا بيه إجراءات اقتصادية، الدنيا كلها بتقول، هما كان ممكن يستحملوا.. أه يستحملوا ويستحملوا أكتر منه، لو كان فيه معمل مخلص وجاد وأمين في صالح الدولة، لكن لو فيه كلام غير كده لا مش هيستحملوا ولا يوم ولا ثانية ولا قرش صاغ يتزود في أي سلعة من السلع اللي بنتكلم فيه"، جاء ذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
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السيسي: المصريين يقدروا يغيروا تاني زي يناير ويونيو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجابهة التطرف أمنية وتنموية وفكرية وثقافية وحتى دينية، وهناك أحاديث تصدر صورة مغايرة عن مصر فيما يخص التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان وغيرها، مؤكدا: "الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والصبر والالتزام، وماحدش هايجي يشتغل عندنا في مصر هنا ويساعدنا لو مفيش استقرار ومفيش أمن، وإحنا دولة فيها 100 مليون، والكلام ده المصريين واعيين ليه، المصريون لن يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم، وده مش كلام بنجامل بيه المصريين"، جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء والإسماعيلية، اليوم الأحد.
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