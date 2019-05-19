رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان المغربي

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
يحل الزمالك ضيفًا في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب أي الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستجمع بينهما في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدي ببركان، وسط آمال كبيرة من قبل الجماهير البيضاء بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدم نحو التتويج باللقب الإفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح.   خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.   خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا.   خط الهجوم: عمر السعيد. كان فريق نادي الزمالك قد تأهل للمباراة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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كيف حفز رئيس الزمالك لاعبيه قبل نهائي الكونفيدرالية؟

حفز رئيس مجلس إدارة الزمالك، لاعبي الفريق، بمنحهم وعدا بمكافآت مالية ضخمة، حال التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث طالب رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بالعودة من المغرب بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الأحد المقبل. وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا في مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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التعليق الأول من نجم الزمالك بعد أزمة كمين زايد

وجه الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة طمأنة إلى جماهير الفريق، عقب واقعة احتجازه من قبل الشرطة، مساء أمس الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة بها، حيث إن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا، وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وقد سارع اللاعب بالاتصال بالجهاز الإداري للفريق لإخطار المسؤولين بالنادي بهذه المشكلة والتحرك لإنقاذه من هذا الموقف الصعب.
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تعرف على موقف عماد السيد من مباراة نهضة بركان

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان، إذ قرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إخضاع اللاعب لاختبار طبي على هامش مران الفريق، من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان. وطلب السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق"، الذي سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرا لإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى في إياب نصف النهائي.
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