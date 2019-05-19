السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع وتميمة أمم إفريقيا (صور)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تميمة أمم إفريقيا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر، شهر يونيو المقبل، وأطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.وشهد السيسي أيضا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية، إذ قدمت اللجنة المنظمة له نموذجا للتميمة في ختام العرض، كما حرص على