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السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع وتميمة أمم إفريقيا (صور)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تميمة أمم إفريقيا
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تميمة أمم إفريقيا
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر، شهر يونيو المقبل، وأطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.وشهد السيسي أيضا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية، إذ قدمت اللجنة المنظمة له نموذجا للتميمة في ختام العرض، كما حرص على
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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الزيارة الثانية خلال 50 يوما.. بن زايد يصل القاهرة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ثاني زيارة له خلال 50 يوما، إذ كانت الزيارة السابقة، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت القمة المصرية الإماراتية، بقصر رأس التين بالإسكندرية، وأعلنا فيها رفض مصر والإمارات التدخل الخارجي في الشئون العربية، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، للتصدي لتحديات الأمة.
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صبحي: استعدينا لأمم إفريقيا في 3 شهور.. إنجاز كبير

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ما تم إنجازه في مشروع نادي الإسماعيلي الاجتماعي، وجهود استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قائلا: "الاستعدادت تجري على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الملاعب لاستضافة أمم إفريقيا، وتم اختيار 6 استادات لاستضافة البطولة، وتم الانتهاء من الاستعدادات خلال 3 شهور فقط ما يعد إنجازا كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق البطولة 2.1 مليار مشاهدة على مستوى العالم، والبطولة تعد ثالث أكبر حدث رياضة على مستوى العالم".
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بالأرقام.. 3 استفتاءات على تعديل الدستور في 7 سنوات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، التي أسفرت عن مشاركة عدد 27 مليونا و139 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل عدد 61 مليونا و344 ألف 503 ناخبين، بنسبة مشاركة 44.33%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا، بنسبة 96.94%. فيما بلغت الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 صوتا، بنسبة 3,06%، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا، بنسبة 88.83%، من الأصوات الصحيحة، بينما بلغ عدد غير الموافقين 2 مليون و945 ألفا و680 صوتًا بنسبة 11.17%.
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كيف تتوزع ميزانية عامل مصري بين عامي 1940 و2019؟

مع صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الإداري كان أجر العامل في الدرجة السادسة 30 جنيها، والعلاوة الدورية أو السنوية جنيها ونصف، أي أن العلاوة كانت تمثل 5% من الأجر الشامل، وكان أجر خريج الجامعة الدرجة الثالثة 43 جنيها، بعلاوة ثلاثة جنيهات بما يعادل 7%. ومع مرور السنوات صدر القانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل الموحد الذي حدد العلاوة الدورية بـ7% من الأجر، ومتوسط أجر العامل بلغ 1500 جنيه، ومن ثم كان من المفترض أن تكون العلاوة الدورية 105 جنيهات بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة المرتبطة بنسبة التضخم.
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