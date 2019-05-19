رياضة

بعد «توت» كان 2019..تعرف على تمائم بطولة أمم إفريقيا

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
تميمة توت
تميمة توت
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قناعا ذهبيا ويرتدي قميصا باللون الأحمر وشورتا أبيض، عليه شعار كأس الأمم الإفريقية 2019، -في زي كامل يشبه ما يرتديه المنتخب المصري- ورسم على صدره خريطة القارة الإفريقية مزينة بنجمة.
ونشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصور للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري. وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا: تميمة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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الكشف عن تميمة بطولة أمم إفريقيا 2019 (فيديو)

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
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محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر أمم إفريقيا

سخر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، من أسعار تذاكر مباريات منتحب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر، وذلك عبر تعليق له على تغريدة نشرها الفنان محمود البزاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قال البزاوى: «يعنى سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب ساندوتش جوا عشان جعان فهيبقى بـ100 جنية مثلا وإزازة المية بـ30 جنية مثلا.. يعنى لو واخد ابنى معايا هأقعد فى الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب منى وأنا خارج أدعى للمنتخب!».
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ميدو عن تذاكر أمم إفريقيا: أطالب الوزير بالتدخل

عبر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اعتراضه على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قائلا: "بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم.. 200 جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع 600 جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في 10 أيام أي 35% من دخله الشهري!! أرجو إعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة".
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10 هزائم مذلة للكبار في كأس الأمم الإفريقية

تتجه الأنظار صوب مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وذلك عندما تحتضن منافسات النسحة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية بمشاركة كبار القارة السمراء الباحثين عن التتويج بلقب الأميرة السمراء، وشهدت البطولة على مدار تاريخها منذ ضربة البداية في السودان عام 1957 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجابون عام 2017، العديد من المباريات التاريخية التي لا تنسي، والتي تعرض فيها كبار القوم لهزائم مذلة سواء أمام منتخبات كبرى أو أخرى لا تملك تقاليد كبيرة في البطولة، نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:
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