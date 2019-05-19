بعد «توت» كان 2019..تعرف على تمائم بطولة أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قناعا ذهبيا ويرتدي قميصا باللون الأحمر وشورتا أبيض، عليه شعار كأس الأمم الإفريقية 2019، -في زي كامل يشبه ما يرتديه المنتخب المصري- ورسم على صدره خريطة القارة الإفريقية مزينة بنجمة.
ونشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصور للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا:
تميمة
ونشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصور للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا:
تميمة بطولة أمم إفريقيا مصر 2006
تميمة بطولة أمم إفريقيا (غانا 2008)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (أنجولا 2010)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (الجابون وغينيا الاستوائية 2012)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (جنوب إفريقيا 2013)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (غينيا الاستوائية 2015)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (الجابون 2017)