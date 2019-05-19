بعد «توت» كان 2019..تعرف على تمائم بطولة أمم إفريقيا

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

تميمة توت

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قناعا ذهبيا ويرتدي قميصا باللون الأحمر وشورتا أبيض، عليه شعار كأس الأمم الإفريقية 2019، -في زي كامل يشبه ما يرتديه المنتخب المصري- ورسم على صدره خريطة القارة الإفريقية مزينة بنجمة.

ونشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصور للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري. وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا: تميمة