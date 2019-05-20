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عصير الخوخ منعش في رمضان.. اعمليه في 5 دقائق

تحرير:آية أشرف ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عصير الخوخ
عصير الخوخ
الخوخ من الفاكهة المنتشرة هذه الأيام فهو يعتبر من أهم فواكه الصيف، من حيث الطعم، كما أن له العديد من الفوائد الصحية، ويتميز بملمسه القطيفة، يساعدك الخوخ في التخلص من الإجهاد كما أنه وجبة خفيفة ويساعد في فقدان الوزن لمن يرغب في إنقاص وزنه، كما يكافح مرض السرطان وأمراض القلب أيضًا، ويعمل على الحفاظ على صحة الجلد، ويقلل من فقدان الشعر، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على فروة الرأس. وفي السطور التالية نقدم لك طريقة عمل عصير الخوخ المثلج على سفرة رمضان.
المكونات 5 ثمرات خوخ نعناع ملعقة كبيرة عسل أبيض كوب كبير ماء مثلج مكعبات ثلج طريقة التحضير: اغسلي الخوخ جيدًا، ثم قطعيه مكعبات صغيرة وتأكدي من التخلص من البذر. - في الخلاط ضعي الخوخ مع الماء المثلج واضربي حتى يصبح قوام الخوخ سائلا. - أضيفي العسل الأبيض والثلج واضربي مرة ثانية، صفي العصير بالمصفاة،
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