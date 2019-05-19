من المطار للأهرامات.. تفاصيل رحلة مصابي انفجار الهرم

تحرير:محمد رشدي ويونس محمد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

موقع الحادث

لم يكد يهنأ صاحب شركة "دومنيك للسياحة" بإتمام شراء حافلة ركاب جديدة، 7 أيام فقط كانت عمر فرحة انتهت ظهر اليوم الأحد، إذ انفجر جسم غريب استهدف الأتوبيس في أثناء نقله مجموعة من السياح بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، الأمر الذي أصابه بحالة من الحزن ممزوجة بحسرة وأسى؛ بسبب التلفيات التي لحقت بالحافلة الجديدة من تهشم الجسم وزجاج النوافذ بالكامل، وتكبده خسائر بملايين الجنيهات وفق التقديرات الأولية خلال المعاينة بموقع الحادث.

يقول مالك الشركة -في حديثه لـ"التحرير" من موقع الحادث- إنه يحاول استيعاب ما حدث منذ تلقيه الخبر المشؤوم، موضحا أن شركة سياحية تسمى "بلينيت" تعاقدت معه على نقل فوج سياحي من جنوب إفريقيا في زيارة للقاهرة لمدة يوم واحد. أضاف مالك الشركة -الذي رفض نشر اسمه- أنه تم نقل الفوج من مطار القاهرة إلى المنطقة