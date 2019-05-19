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من أجل العلاج.. الأمريكيون يهاجرون إلى المكسيك

بينما يواجه المهاجرون حربا شعواء في أمريكا، ظهر نوع جديد من الهجرة أبطاله هم الأمريكيون الذين يعبرون الحدود الجنوبية لبلادهم من أجل الحصول على الرعاية الصحية في المكسيك
تحرير:أحمد سليمان ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
الحدود الأمريكية المكسيكية
الحدود الأمريكية المكسيكية
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وخلال حملته الانتخابية أيضا، لم يدخر جهدا في الهجوم على الهجرة والمهاجرين، ووضع العديد من التشريعات التي تعيق وصولهم إلى البلاد، وعلى وجه الأخص أولئك القادمين من دول أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق المكسيك، إلا أن الوضع أصبح مختلفا قليلا الآن، حيث يعبر مئات الآلاف من الأمريكيين الحدود إلى المكسيك، من أجل الحصول على الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وجراحات التجميل، فيما يطلق عليه الآن "السياحة الطبية".
حيث نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن جوزيف وودمان الرئيس التنفيذي لمنظمة "مرضى بلا حدود"، وهي منظمة تدافع عن السياحة الطبية، قوله إن ما يتراوح بين 800 ألف ومليون مواطن أمريكي يسافرون من الولايات المتحدة إلى المكسيك كل عام لتلقي العلاج بأسعار معقولة. وأضاف وودمان أن هذا العدد "تقدير متحفظ" للغاية، ويستثني
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ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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ترامب ينقلب على اتفاقية تجارة السلاح.. ماذا قرر؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عزمه الانسحاب من اتفاقية تجارة الأسلحة، في خطوة تم انتقادها من جانب مؤيديه، إذ قال في الاجتماع السنوي لرابطة البنادق الوطنية، التي تمثل لوبي السلاح بأمريكا، وهي جمعية مقربة من ترامب: "إن هذه الاتفاقية تمثل تهديدًا لحقوقكم.. وفي ظل إدارتي، لن يتم التنازل عن السيادة الأمريكية لأي طرف"، مؤكدًا: "لن نسمح أبدًا للبيروقراطيين الأجانب بأن يسحقوا التعديل الثاني للحريات. لذلك، فإن حكومتي لن تصدق على اتفاقية تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، وأتمنى أن تكونوا سعداء بذلك"، حسبما أوردت مجلة "بولتيكو" الأمريكية.
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هل تفوقت الصين على الوجود العسكري الأمريكي بآسيا؟

سارع الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تطوير جيش التحرير الشعبي، وهو الأمر الذي كان من بين أهم أهدافه التي توارثها من الزعيم الصيني ماو تسي تونج، الذي تحمل تركيزًا واهتمامًا كبيرين على التسليح والتطوير العسكري. وسعى الرئيس الصيني منذ الوهلة الأولى لتبني خطط تطويرية ضخمة للجيش الشعبي في بلاده، بما في ذلك تحويله من قوة برية تقليدية إلى جيش نظامي يحمل كل الترتيبات العسكرية المتطورة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله تهديدًا للوجود العسكري الأمريكي في العالم.
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ألمانيا تدعو مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا

نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى العاصمة السريلانكية "كولومبو"، وذلك عقب وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق داخل كولومبو وفي محيطها. وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الخارجية الألمانية أوضحت اليوم الجمعة، أن هناك خطرا مبدئيا بحدوث مزيد من الهجمات وحثت الزائرين الألمان على أن يكونوا أكثر يقظة، دون أن تصدر تحذيرا صريحا بعدم السفر إلى كولومبو أو سريلانكا. يذكر أن مواطنا يحمل جنسية مزدوجة ألمانية-أمريكية قد لقى مصرعه خلال هجمات أحد عيد الفصح الدامية.
مهاجرون-غير-شرعيين

هروب 1300 مهاجر من مركز احتجاز في جنوب المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أن نحو 1300 مهاجر قد تمكنوا من الهرب من مركز احتجاز في جنوب البلاد، بسبب سوء الأوضاع داخله. وأكد المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الفارين، عادوا في وقت لاحق إلى مركز سيجلو 21 في مدينة تاباتشولا الحدودية في ولاية تشياباس بالمكسيك. وأضاف المعهد أن مهاجرين من كوبا، الذين يشكلون أغلبية المحتجزين في المركز، هم المسؤولون عن عملية الفرار بنسبة كبيرة، وأن العاملين داخل المركز كانوا غير مسلحين، مشيرا إلى أنه لم تقع مواجهة بينهم وبين المهاجرين عند الهروب.
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