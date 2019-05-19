من أجل العلاج.. الأمريكيون يهاجرون إلى المكسيك

بينما يواجه المهاجرون حربا شعواء في أمريكا، ظهر نوع جديد من الهجرة أبطاله هم الأمريكيون الذين يعبرون الحدود الجنوبية لبلادهم من أجل الحصول على الرعاية الصحية في المكسيك
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وخلال حملته الانتخابية أيضا، لم يدخر جهدا في الهجوم على الهجرة والمهاجرين، ووضع العديد من التشريعات التي تعيق وصولهم إلى البلاد، وعلى وجه الأخص أولئك القادمين من دول أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق المكسيك، إلا أن الوضع أصبح مختلفا قليلا الآن، حيث يعبر مئات الآلاف من الأمريكيين الحدود إلى المكسيك، من أجل الحصول على الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وجراحات التجميل، فيما يطلق عليه الآن "السياحة الطبية".
حيث نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن جوزيف وودمان الرئيس التنفيذي لمنظمة "مرضى بلا حدود"، وهي منظمة تدافع عن السياحة الطبية، قوله إن ما يتراوح بين 800 ألف ومليون مواطن أمريكي يسافرون من الولايات المتحدة إلى المكسيك كل عام لتلقي العلاج بأسعار معقولة.
وأضاف وودمان أن هذا العدد "تقدير متحفظ" للغاية، ويستثني
حيث نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن جوزيف وودمان الرئيس التنفيذي لمنظمة "مرضى بلا حدود"، وهي منظمة تدافع عن السياحة الطبية، قوله إن ما يتراوح بين 800 ألف ومليون مواطن أمريكي يسافرون من الولايات المتحدة إلى المكسيك كل عام لتلقي العلاج بأسعار معقولة.
وأضاف وودمان أن هذا العدد "تقدير متحفظ" للغاية، ويستثني المهاجرين الأجانب، والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية، والذين يقومون بالرحلة إلى المكسيك كل عام لتلقي العلاج.
ويؤكد أن تحديد العدد الحقيقي للأمريكيين الذين يسافرون إلى المكسيك لتلقي العلاج، أمر من الصعب تحقيقه، حيث إن "السياحة الطبية" تعد شأنا خاصا.
وأشار وودمان إلى أنه هو نفسه يسافر إلى الجنوب لتلقي العلاج بأسعار معقولة، حيث سافر إلى مدينة "كانكون" المكسيكية لعلاج أسنانه "التي أهملتها منذ فترة بعيدة" على حد قوله.
كان من المقرر أن يتكلف علاج وودمان نحو 15 ألفا و900 دولار في الولايات المتحدة، بينما تكلف علاجه في المكسيك نحو 4 آلاف دولار فقط، حيث يقول: "لقد وفرت نحو 10 آلاف دولار، هذا ليس بالأمر غير العادي، يمكنك توفير الكثير من المال هناك".
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وفقا لتقديرات "مرضى بلا حدود"، يمكن أن يوفر المريض ما بين 40 إلى نحو 70 بالمائة، من خلال تلقي العلاج في المكسيك، ويؤكد وودمان: "عادة ما يكون التوفير أقرب إلى 70%، لا سيما عندما تذهب للعلاج المعقد".
وقال للمجلة الأمريكية: "لهذا السبب يذهب الكثير من الأمريكيين إلى هناك، حتى بعد تطبيق قانون الرعاية الصحية أوباما كير"، مضيفا: "لقد اكتشفت شركات التأمين للتو هذه الحلول، ويخسر المرضى الذين يلجأون لتلك الحلول تأمينهم".
ووفقا لوودمان، فإن نحو 60% من الأمريكيين المسافرين إلى مكسيكو سيتي لتلقي العلاج، يعالجون أسنانهم، بينما يسافر 15% لجراحات التجميل، والباقي، يسافرون من أجل جراحات العظام، وعلاج البدانة، والبصريات، والتلقيح الاصطناعي وغيرها من الخدمات الطبية.
وفي مواجهة المخاوف المحتملة المتعلقة بالسلامة، قال وودمان إنه على الرغم من وجود مخاطر محتملة لتلقي العلاج خارج الولايات المتحدة، فإن المكسيك أصبحت تكتسب اعترافا دوليا متزايدا بتحسين مرافقها الطبية، التي يعتبر العديد منها "من الطراز العالمي".
ففي عام 2006، لم يكن لدى المكسيك أي مرافق معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، حسبما ذكرت منظمة "مرضى بلا حدود" على موقعها على الإنترنت.
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إلا أنه بحلول عام 2018، كانت البلاد تمتلك ثمانية مرافق حظيت على مؤشر "المعيار الذهبي" الخاص باللجنة الدولية المشتركة للرعاية الصحية العالمية، وفقا للمنظمة.
وأشارت "نيوزويك" إلى أن المنظمة تقول على موقعها الإلكتروني: "إن العديد من المستشفيات في المكسيك لديها علاقات مع مؤسسات تعليمية كبرى".
فعلى سبيل المثال "يحظى مستشفى سان خوسيه تك في مدينة مونتيري، برعاية مؤسسة تكنولوجيكو دي مونتيري، التعليمية الرائدة التي تضم أكثر من 18 ألف طالب بدوام كامل وتدير 32 حرما جامعيا في جميع أنحاء المكسيك".
ومع ذلك، يؤكد وودمان أنه من المهم أن يقوم الأمريكيون بالتأكد من جودة المؤسسة الطبية قبل تلقي أي نوع من الرعاية الصحية خارج الولايات المتحدة، قائلا إن "هناك دائما خطرا محتملا".