مدير أمن الجيزة يتفقد موقع انفجار «أتوبيس الهرم»

تحرير:يونس محمد ومحمد رشدي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

موقع الحادث

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب استهدف أتوبيسا سياحيا يقل 25 فردا بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم، اليوم الأحد، واستمع مساعد وزير الداخلية إلى شرح من القيادات الأمنية حول تفاصيل المعاينة الأولية للوقوف على ملابسات الحادث، تزامنا مع وصول رجال النيابة العامة والمعمل الجنائي وممثلين لقطاعي الأمن العام والوطني للمشاركة في فريق بحث رفيع المستوى الذي تم تشكيله بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وانفجر جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقلي الأتوبيس بخدوش نتيجة تهشم زجاج السيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم. وقال صاحب الشركة السياحية -في حديثه