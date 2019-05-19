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جيش اليمن: الحوثي يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.
ولفت مجلي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة "المسرحية الهزيلة" التي تنفذها برعاية أممية في الموانئ الـ3، منوها بالضربات الجوية للتحالف والتي ساهمت في إفشال
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة

عاودت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في وادي سحامة، القريب من مركز مديرية كتاف، وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت عددا من القتلى و الجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عربات وآليات قتالية. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت تعزيزات للحوثيين في المنطقة، وألحقت خسائر فادحة في المقاتلين والآليات القتالية.
الحوثيون

مصادر: شروط جديدة للحوثيين لعرقلة اتفاق ستوكهولم

كشفت مصادر يمنية عن شروط جديدة وضعها زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي، في أثناء لقائه بالمبعوث الأممي مارتن جريفث، للقبول بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، موضحة أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثي تتمثل في فتح مطار صنعاء وإعادة جثمان وزير داخلية الانقلابيين عبد الحكيم المواري من بيروت إلى صنعاء، والسماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر الموجود في مصافي رأس عيسى بالبحر الأحمر والمقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام، وتوريد عائداته إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، وذلك بحسب قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
انفجار-فى-كنيسة كوتشيكادي-في كولومبو- سريلانكا.. (1)

الصمت يعم كنائس سريلانكا بعد أسبوع من التفجيرات

علقت الكنائس في أنحاء سريلانكا إقامة قداس الأحد، في ظل استمرار المخاوف الأمنية بعد أسبوع من مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق، وهناك حالة تأهب مرتفعة في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في أحد عيد القيامة إذ نشرت السلطات ما يقرب من 10 آلاف جندي في أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة لأعضاء جماعتين إسلاميتين محليتين يعتقد أنهما مسؤولتان عن تنفيذ التفجيرات، واعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص منذ التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق أغلبها في العاصمة كولومبو.
انفجار-فى-كنيسة كوتشيكادي-في كولومبو- سريلانكا.. (3)

ارتفاع عدد الضحايا الأجانب جراء تفجيرات سريلانكا

أعلنت السلطات في سريلانكا، أن حصيلة الضحايا من الأجانب الذين سقطوا جراء تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها، بلغت 40 قتيلا من جنسيات مختلفة. وذكرت وزارة الشئون الخارجية السريلانكية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الذين قتلوا في التفجيرات: شخص من كل من بنجلاديش واليابان وهولندا والبرتغال وسويسرا وأمريكا، 2 من كل من الصين والسعودية وإسبانيا وتركيا، 11 هنديا، 3 من الدنمارك، 6 من بريطانيا، 2 مزدوجي الجنسية بريطاني وأمريكي، شخص سويسري ألماني، وآخر سريلانكي ألماني، واثنان يحملان الجنسية السريلانكية والأسترالية.
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