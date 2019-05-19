جيش اليمن: الحوثي يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
ميليشيات الحوثي
حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.
ولفت مجلي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة "المسرحية الهزيلة" التي تنفذها برعاية أممية في الموانئ الـ3، منوها بالضربات الجوية للتحالف والتي ساهمت في إفشال
ولفت مجلي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة "المسرحية الهزيلة" التي تنفذها برعاية أممية في الموانئ الـ3، منوها بالضربات الجوية للتحالف والتي ساهمت في إفشال الكثير من المخططات الإيرانية، وأربكت غرفة عمليات الحوثي في صنعاء، فضلا عن نجاح الجيش اليمني في ردع الانقلاب في الضالع والبيضاء.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس الماضي، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية، قائلا: "إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كل الإجراءات لحماية المدنيين". (التفاصيل
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