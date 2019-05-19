مواعيد تسليم وأسعار الشقق لموظفي العاصمة الإدارية

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم

تحرير:كريم ربيع ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

نموذج شقق مشروع سكن مصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح الوحدات التى تم الاتفاق عليها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة بدر. وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير نحو 10 آلاف وحدة سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم، وسيتم الإعلان عن التسعير وطرق السداد قريبا، موضحًا أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات. فأين تقع هذه الوحدات؟ وما مساحاتها وتشطيباتها؟ وكم التكلفة الفعلية لهذه الوحدات؟

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذي للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 22% من وحدات المشروع البالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 115 مترا إلى 118، يتم بناؤها على غرار نموذج مشروع سكن مصر،