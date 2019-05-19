مواعيد تسليم وأسعار الشقق لموظفي العاصمة الإدارية

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح الوحدات التى تم الاتفاق عليها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة بدر. وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير نحو 10 آلاف وحدة سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم، وسيتم الإعلان عن التسعير وطرق السداد قريبا، موضحًا أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات. فأين تقع هذه الوحدات؟ وما مساحاتها وتشطيباتها؟ وكم التكلفة الفعلية لهذه الوحدات؟
كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذي للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 22% من وحدات المشروع البالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 115 مترا إلى 118، يتم بناؤها على غرار نموذج مشروع سكن مصر،
كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذي للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 22% من وحدات المشروع البالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 115 مترا إلى 118، يتم بناؤها على غرار نموذج مشروع سكن مصر، مضافًا إليه أسانسير.
وتابع مندور في تصريحات لـ«التحرير»: «يجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالتوازى مع إنشاء الوحدات، كما وصلت نسب تنفيذ مدرسة تعليم أساسي لـ20%، و60% من إنشاءات الحضانة، و30% من الوحدة الصحية»، مضيفًا أنه جرى طرح تنفيذ مراكز طبية، وأفران خبز، ومحال تجارية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات واللاند سكيب في يونيو 2020، إلا أن هناك تصميما بضغط البرنامج الزمني لبدء تسليم الوحدات تباعًا في شهر مارس المقبل.
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تسلم مساحة 2350 فدانا شرق المدينة من القوات المسلحة، لتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لتضاف إلى 55 ألف وحدة تم تنفيذها بالمدينة ويتم تسليمها تباعًا.
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250 ألفا تكلفة الوحدة
قال المهندس سليمان محمد، مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، إنه جار تنفيذ 429 عمارة سكنية بإجمالي 10296 وحدة (24 شقة في كل عمارة) بالتوسعات الشرقية للمدينة كمرحلة أولى، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير منها، والوحدات المتبقية يتم الانتهاء منها تباعًا، على أن يتم تخصيص عدد من الوحدات بالأدوار الأرضية للخدمات.
وأوضح سليمان لـ«التحرير»، أنه يتم بناء الوحدات طبقا لنموذج مشروع سكن مصر كاملة التشطيب، موضحا أنه تم التعاقد مع المقاولين على أن تكون التكلفة الإنشائية قرابة 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، دون حساب تكلفة المرافق واللاند سكيب والمصاريف الإدارية، وأن الحكومة هي من ستضع التسعير المناسب لهذه الوحدات، وطرق السداد.
وعن المنطقة التي يتم بناء الوحدات بها، أشار مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، إلى أنها قريبة للغاية من العاصمة الإدارية الجديدة (نحو 7 كيلومترات)، وتقع على طريق الروبيكي الجديد، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وعلى بعد أمتار من منطقة الجامعات، والمدينة الطبية العالمية التي جار إنشاؤها بمدينة بدر، والمجمع التعليمي الجديد، ومول "هايبر وان"، كما تجري دراسة إنشاء مدينة للملاهي هناك.
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هذا وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة، وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.