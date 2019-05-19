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مواعيد تسليم وأسعار الشقق لموظفي العاصمة الإدارية

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم
تحرير:كريم ربيع ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
نموذج شقق مشروع سكن مصر
نموذج شقق مشروع سكن مصر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح الوحدات التى تم الاتفاق عليها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة بدر. وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير نحو 10 آلاف وحدة سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم، وسيتم الإعلان عن التسعير وطرق السداد قريبا، موضحًا أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات. فأين تقع هذه الوحدات؟ وما مساحاتها وتشطيباتها؟ وكم التكلفة الفعلية لهذه الوحدات؟
كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذي للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 22% من وحدات المشروع البالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 115 مترا إلى 118، يتم بناؤها على غرار نموذج مشروع سكن مصر،
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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سكن-مصر (1)

بـ250 ألف جنيه.. تفاصيل شقق موظفي العاصمة الإدارية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح الوحدات التى تم الاتفاق عليها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة بدر، بحسب بيان نقلته "بوابة الأهرام". وكشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير نحو 10 آلاف وحدة سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم، وسيتم الإعلان عن التسعير وطرق السداد قريبا، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات. فأين تقع هذه الوحدات؟ وما مساحاتها وتشطيباتها؟ وكم التكلفة الفعلية لهذه الوحدات؟
سيارات-معاقين (2)

أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة| الطلب على الكوري

حالة من الحيرة تنتاب غالبية المقبلين على شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، أو سيارة مستعملة مستوردة ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تأتي من ميناء بورسعيد أو دمياط، نظرًا لتنوع أنواع السيارات وموديلاتها وإمكانات كل واحدة، وصولا إلى الحالة لكل سيارة. وفي الفترة الأخيرة شهد هذا القطاع -سيارات ذوي الإعاقة- سيطرة للسيارات الواردة من كوريا على نظيرتها الواردة من دول الاتحاد الأوروبي أو اليابان.. لكن ما آراء مستوردي هذه السيارات فيها؟ وأي منها أفضل من الأخرى؟
عقارات

مطورون عقاريون: ارتفاع سعر الأراضي يقود السوق للجنون

يعيش القطاع العقاري حالة من الركود الشديد، اضطرت عددًا من شركات التطوير العقاري إلى إلغاء مقدمات الحجز، ومد فترات السداد إلى مُدد وصلت إلى 15 سنة، بدون فوائد، في محاولات لتحريك السوق وزيادة القدرة الشرائية، إلا أن المحاولات لم تأتِ بثمارها؛ الأمر الذي جعل مطورين يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الأراضي لتقليل أسعار العقارات.. فهل تُخفّض الحكومة أسعار الأراضي؟ وهل تنخفض أسعار العقارات؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه وتشتعل الأسعار أكثر من ذلك إلى أن ينهار القطاع العقاري؟
كامل-الوزير-وزير-النقل-فى-الاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية

كامل الوزير يكشف موعد عمل القطار المكهرب

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء وقيادات الشركات المنفذه لمشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان" بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ هذا المشروع وأن تبدأ الشركات فورا في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة، ليبدأ العمل الأسبوع المقبل.
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