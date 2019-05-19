رياضة

تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
تميمة
تميمة
نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
ونكشف لكم تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل: الاسم: توت السن: 12 سنة الجنسية: مصري الرياضة: لاعب كرة المفضلة: شوارع كانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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حسن-الشاذلي )

5 أساطير مصرية فشلوا في التتويج بكأس أمم إفريقيا

مر على تاريخ كأس الأمم الإفريقية منذ نسختها الأولى التي أقيمت في السودان عام 1957، الكثير من الأساطير الذي حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة من خلال التتويج بلقبها، وهناك الكثير من الأساطير الذين صنعوا مجدًا لا يمكن نسيانه، إلا أن لقب الأميرة السمراء استعصى عليهم، من بينهم الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الإفريقية بـ13 هدفًا، كما أنه توج بلقب هداف كأس الأمم في نسخة 1963، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأساطير الذين فشلوا في التتويج بلقب الكان الإفريقي كالآتي:
منتخب-مصر-2019

«بوما» «وش السعد» على الفراعنة في أمم إفريقيا

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين؛ ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من الديبة، ومحمود الجوهري، ورابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، ويسعى الفراعنة خلال تلك البطولة لحصد اللقب الغائب منذ 9 سنوات.
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هيمنة مصرية على الأرقام القياسية في تاريخ كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين؛ ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
كأس-الأمم-الأفريقية

«كان 2019».. تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو

يزور أحمد عبد الله، رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات لكأس الأمم الإفريقية 2019، كل ملاعب القاهرة التي تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع، على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية، علمًا بأن مصر تستضيف البطولة من الحادي والعشرين من يونيو إلى التاسع عشر من يوليو المقبلين، بعد أن تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام، وتقام النسخة 32 من بطولة كأس الأمم للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأقيمت قرعتها أمام تمثال "أبو الهول" وتحت سفح الأهرامات.
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