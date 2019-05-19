تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

تميمة

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.

ونكشف لكم تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل: الاسم: توت السن: 12 سنة الجنسية: مصري الرياضة: لاعب كرة المفضلة: شوارع كانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة