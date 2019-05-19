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السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني»

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
السودان
السودان
أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يذكر أن السعودية والإمارات كانتا قد أعلنتا، في 21 أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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صحف-سعودية (1)

الصحف العربية تبرز استهداف منشآت نفطية في السعودية

تصدّر الهجوم على منشآت نفطية في السعودية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان بعد استهداف المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "هجوم إرهابي بـ(الدرون) على محطتي ضخ نفط سعوديتين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن هجوم إرهابي بـ"درون" مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
السودان

العسكري السوداني: نرفض فض الاعتصام بالقوة

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بيانا، اليوم الأحد، يرد فيه حول ما تردد عن محاولات فض اعتصام القيادة العامة بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مؤكدا أن عار عن الصحة. وأوضح المجلس، في بيانه: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وعليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين علي وجه الخصوص إن هذا الحديث عار من الصحة تماما"، مضيفا: "ظل المجلس يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة، أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم".
الشرطه-السودانيه

مليارات في كرتونة.. العصابات تهدد اقتصاد السودان

يبدو أن أزمة السيولة المتفاقمة التي يعاني منها السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور بسبب تدني الأوضاع المعيشية، فتحت الباب أمام المزورين والمتلاعبين لغزو السوق المتعطش للأموال بمليارات الجنيهات المزورة، إذ تمكنت قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بحوزتهم "كرتونة" تحتوي على كميات ضخمة من الأوراق النقدية المزورة، تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات جنيه، بحسب ما ذكرته صحيفة "الانتباهة" السودانية.
مظاهرات-العمال (3)

قبل العودة.. كيف يحصل العامل المصري على حقه بالخليج؟

أول مايو من كل عام تحتفل مصر بعيد العمال، تكريمًا للأيدي العاملة التي تجد وتجتهد لتحقيق المأمول في غد أفضل، وكون العمال ركيزة أساسية لنهضة البلاد، فلا مفر من توفير فرص عمل لهم، بنسب متزايدة، للاستفادة من إنتاجهم وقدراتهم، والأهم الحد من البطالة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت فرص عمل فى الداخل والخارج، وفي الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، وفرت الوزارة 327 ألف فرصة عمل للمواطنين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير حياة آمنة لهم، كما عُقدت 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.
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