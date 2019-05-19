يا خسارة الرحلة.. قصة صاحب أتوبيس «انفجار الهرم»

تحرير:محمد رشدي ويونس محمد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

موقع الحادث

لم يعبأ مالك شركة سياحية بالإسراع في إنهاء إجراءات التأمين على حافلته الجديدة التي ابتاعها بنحو خمسة ملايين جنيه. فرحته بانضمام أتوبيس من طراز حديث إلى شركته ومن ثم اقترابه من حلم امتلاك أسطول ضخم لنقل الأفواج السياحية، لم يتردد في استخدامه لنقل فوج سياحي يحمل جنسية دولة إفريقية من مطار القاهرة الدولي إلى المنطقة الأثرية لزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبي الهول دون أن يدري بما ينتظره ظهر اليوم الأحد، عندما تلقى اتصالا هاتفيا لم يستفق من آثاره حتى الآن.

يقول مالك الشركة في حديثه لـ"التحرير" إن الفوج السياحي كان في طريق عودته إلى المطار، وإن ذلك النوع من الرحلات يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة تسمى "رحلة بير تايم"، وأنها السبب الرئيس في إنشاء مطار سفنكس لاستقبال تلك الرحلات وتيسيرا على السياح. انفجر جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق