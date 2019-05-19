جريمة

يا خسارة الرحلة.. قصة صاحب أتوبيس «انفجار الهرم»

تحرير:محمد رشدي ويونس محمد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
موقع الحادث
موقع الحادث
لم يعبأ مالك شركة سياحية بالإسراع في إنهاء إجراءات التأمين على حافلته الجديدة التي ابتاعها بنحو خمسة ملايين جنيه. فرحته بانضمام أتوبيس من طراز حديث إلى شركته ومن ثم اقترابه من حلم امتلاك أسطول ضخم لنقل الأفواج السياحية، لم يتردد في استخدامه لنقل فوج سياحي يحمل جنسية دولة إفريقية من مطار القاهرة الدولي إلى المنطقة الأثرية لزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبي الهول دون أن يدري بما ينتظره ظهر اليوم الأحد، عندما تلقى اتصالا هاتفيا لم يستفق من آثاره حتى الآن.
يقول مالك الشركة في حديثه لـ"التحرير" إن الفوج السياحي كان في طريق عودته إلى المطار، وإن ذلك النوع من الرحلات يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة تسمى "رحلة بير تايم"، وأنها السبب الرئيس في إنشاء مطار سفنكس لاستقبال تلك الرحلات وتيسيرا على السياح. انفجر جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع انفجار «أتوبيس الهرم»

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب استهدف أتوبيسا سياحيا يقل 25 فردا بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم، اليوم الأحد، واستمع مساعد وزير الداخلية إلى شرح من القيادات الأمنية حول تفاصيل المعاينة الأولية للوقوف على ملابسات الحادث، تزامنا مع وصول رجال النيابة العامة والمعمل الجنائي وممثلين لقطاعي الأمن العام والوطني للمشاركة في فريق بحث رفيع المستوى الذي تم تشكيله بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

من المطار للأهرامات.. تفاصيل رحلة مصابي انفجار الهرم

لم يكد يهنأ صاحب شركة "دومنيك للسياحة" بإتمام شراء حافلة ركاب جديدة، 7 أيام فقط كانت عمر فرحة انتهت ظهر اليوم الأحد، إذ انفجر جسم غريب استهدف الأتوبيس في أثناء نقله مجموعة من السياح بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، الأمر الذي أصابه بحالة من الحزن ممزوجة بحسرة وأسى؛ بسبب التلفيات التي لحقت بالحافلة الجديدة من تهشم الجسم وزجاج النوافذ بالكامل، وتكبده خسائر بملايين الجنيهات وفق التقديرات الأولية خلال المعاينة بموقع الحادث.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (5)

انفجار الهرم استهدف حافلة تقل 25 سائحا إصابتهم بسيطة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية -نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى- بانفجار جسم غريب بالقرب من ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، اليوم الأحد، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين، وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من مستقلي الأتوبيس بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، في الوقت نفسه تحول موقع الحادث إلى أشبه بثكنة عسكرية وسط انتشار رجال الشرطة من البحث الجنائي وخبراء المفرقعات.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (3)

مصدران: 17 مصابا في استهداف أتوبيس سياحي بالهرم

كشف مصدر أمني مسؤول وآخر طبي عن إصابة 17 شخصا في حادث استهداف حافلة سياحية بمحيط المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، اليوم الأحد، وأضاف المصدران أن 10 مصريين و7 سياح يحملون جنسية دولة إفريقية أصيبوا في الحادث، وأن حالاتهم متوسطة إذ يخضع بعضهم للعلاج اللازم بمستشفى الهرم وتم إسعاف البعض الآخر في موقع الانفجار. في الوقت الذي أشار فيه المصدر الأمني إلى أن عبوة بدائية الصنع استهدفت الأتوبيس السياحي بمنزل الطريق الدائري، محدثة تلفيات في جسم الحافلة وسيارة ملاكي تصادف وجودها بمكان الحادث.
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