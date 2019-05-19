رياضة

شريف إكرامي يدعم عمر صلاح قبل نهائي الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم إلى الحارس الصاعد عمر صلاح، الذي يحمى عرين الزمالك، خلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي، بعد طرده في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة، وإصابة عماد السيد، الحارس البديل خلال لقاء الداخلية ببطولة الدوري.
ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم.. بالتوفيق يا بطل". ويبحث الزمالك، خلال مباراة اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض النهائي على ملعبه ووسط جماهيره الأحد المقبل، لكتابة تاريخ جديد له في القارة الإفريقية، بعد الأهلي الذي
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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موعد مباراة الزمالك اليوم والقناة الناقلة

يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
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الزمالك ونهضة بركان.. حازم إمام يخشى سيناريو 2016

تحدث حازم إمام، عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المهمة التي تنتظر الفريق الأبيض تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين.
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الزمالك ونهضة بركان..الأبيض يتفوق على الفرق المغربية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
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الزمالك في مهمة إخماد نهضة بركان بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، في مواجهة مصيرية، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة، إذ إنه بات على بعد خطوات من انتزاع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، كما يأمل الفريق في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة.
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