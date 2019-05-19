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وزير سعودي: أعمال التخريب لم تضر إنتاج النفط

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
النفط السعودي - صورة أرشيفية
النفط السعودي - صورة أرشيفية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخرا تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة، وإن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، مضيفا أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، وأن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، جاء ذلك في تصريح، اليوم الأحد، قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا، وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
ودعا الفالح، شركاء السعودية إلى إدانة الهجمات، موصيا بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم. وقال للصحفيين: "الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط".وكانت 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين، هاجمت طائرات مسيرة منشآت
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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حج-وعمرة (2)

السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر

خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الوزارة إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.
سامح-شكرى (1)

أول تعليق من مصر على استهداف محطتي بترول بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية. وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية.
جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة

استثمارات الإمارات في مصر تتجاوز 6.663 مليار دولار

أعلن جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بلاده تأتي في المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر عام 2018 تجاوزت نحو 6.663 مليار دولار مقارنة بـ6.513 مليار دولار عام 2017، جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال اللقاء الرابع بمستثمري الإمارات في مصر، بمقر السفير بالقاهرة، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال من مستثمري الإمارات وكبار مسؤولي وقيادات الشركات الإماراتيّة العاملة في مصر في كافة المجالات الحيوية.
سامح-شكري (1)

أول رد مصري بشأن تعرض 4 سفن إماراتية لعمليات تخريبية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأشد العبارات تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة جميع حدوده البرية والبحرية. وأكد البيان تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في مواجهة جميع التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات. وشدد البيان على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لجميع التهديدات لأمنهما القومي.
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