وزير سعودي: أعمال التخريب لم تضر إنتاج النفط

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

النفط السعودي - صورة أرشيفية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخرا تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة، وإن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، مضيفا أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، وأن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، جاء ذلك في تصريح، اليوم الأحد، قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا، وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية.

ودعا الفالح، شركاء السعودية إلى إدانة الهجمات، موصيا بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم. وقال للصحفيين: "الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط".وكانت 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين، هاجمت طائرات مسيرة منشآت