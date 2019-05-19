طلاء المباني ورصف الطرق.. أولويات الحكومة بالمحافظات

محافظ الغربية: تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أعضاء مجلس النواب والتنسيق من خلال الطلبات المقدمة لصالح خدمة المواطنين في الدوائر المختلفة

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددا من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حاليا، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، مع هشام السعيد محافظ الغربية، وبحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستعراض موقف عدد من ملفات الخدمات بالمحافظة.

وأضاف مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما وتركيزا شديدا على رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم.اقرأ أيضا| السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكانواستعرض محافظ الغربية، خلال الاجتماع، الجهود التي بُذلت في التخلص من القمامة وإزالة المخلفات،