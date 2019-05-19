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طلاء المباني ورصف الطرق.. أولويات الحكومة بالمحافظات

محافظ الغربية: تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أعضاء مجلس النواب والتنسيق من خلال الطلبات المقدمة لصالح خدمة المواطنين في الدوائر المختلفة
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددا من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حاليا، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، مع هشام السعيد محافظ الغربية، وبحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستعراض موقف عدد من ملفات الخدمات بالمحافظة.
وأضاف مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما وتركيزا شديدا على رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم.اقرأ أيضا| السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكانواستعرض محافظ الغربية، خلال الاجتماع، الجهود التي بُذلت في التخلص من القمامة وإزالة المخلفات،
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مهلة لطلاء واجهات المنازل.. وهذه عقوبة المخالفين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الخامس، وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، لبحث عدد من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات. ووجه مدبولي المحافظين، بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام، لطلاء واجهات المنازل بألوان محددة، وقطع المرافق عن غير الملتزمين، مضيفا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشطب المواطنون منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، ما يشوه المنطقة".
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

العفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر.. 13 قرارا للوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مذكرة من نواب البحر الأحمر للحكومة بسبب البطالة

توجه نواب محافظة البحر الأحمر الخمسة (أحمد أبو خليل، حمادة غلاب، أحمد الضوي، محمد عبد المقصود، ممدوح عمارة) بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في شغل الوظائف التي يتطلبها مطار برانيس، والمقرر دخوله الخدمة وإعلان افتتاحه رسميا خلال الشهور القليلة المقبلة، قائلين إن محافظة البحر الأحمر تشهد حالة من الرواج غير المسبوق في المشروعات التنموية التي تشهدها على أراضيها، بفضل اهتمام وتوجيه القيادة السياسية بالمحافظة، والتي ترجمتها الحكومة على أرض الواقع.
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