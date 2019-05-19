مرشد سياحي يكشف تفاصيل انفجار أتوبيس الرماية

تحرير:سماح عوض الله ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

اتوبيس الهرم

انتقل فريق من نيابة الهرم، اليوم الأحد، إلى مستشفيي الهرم والشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال المصابين في حادث تفجير أتوبيس يقل سائحين من دولة جنوب إفريقيا، وتبين أن إجمالي المصابين 17 شخصا "10 من دولة جنوب إفريقيا، و7 مصريين"، وقال أحمد زايد نائب مدير مستشفى الهرم، إن 12 حالة من الموجودين في المستشفى إصابتهم طفيفة تتنوع بين جروح سطحية وكدمات، ومن الممكن خروجهم اليوم، ما عدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما؛ نظرا لإصابته بالعين، بينما باقي المصابين وعددهم 5 يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة.

"التحرير" تمكنت من الحصول على إفادة أحد المرشدين السياحين المصاحبين للفوج المستهدف، ويدعى "ماجد" والذي قال إن الأتوبيس المتضرر كان بداخله فوج سياحي مكون من 25 سائحا، وكانوا في طريقهم من المتحف المصري إلى الأهرمات، حيث من المفترض أن يتوجهوا بعدها لأحد المطاعم، وخلال استقلال الأتوبيس بجوار المتحف فوجئوا