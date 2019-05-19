جريمة

مرشد سياحي يكشف تفاصيل انفجار أتوبيس الرماية

تحرير:سماح عوض الله ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
اتوبيس الهرم
اتوبيس الهرم
انتقل فريق من نيابة الهرم، اليوم الأحد، إلى مستشفيي الهرم والشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال المصابين في حادث تفجير أتوبيس يقل سائحين من دولة جنوب إفريقيا، وتبين أن إجمالي المصابين 17 شخصا "10 من دولة جنوب إفريقيا، و7 مصريين"، وقال أحمد زايد نائب مدير مستشفى الهرم، إن 12 حالة من الموجودين في المستشفى إصابتهم طفيفة تتنوع بين جروح سطحية وكدمات، ومن الممكن خروجهم اليوم، ما عدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما؛ نظرا لإصابته بالعين، بينما باقي المصابين وعددهم 5 يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة.
"التحرير" تمكنت من الحصول على إفادة أحد المرشدين السياحين المصاحبين للفوج المستهدف، ويدعى "ماجد" والذي قال إن الأتوبيس المتضرر كان بداخله فوج سياحي مكون من 25 سائحا، وكانوا في طريقهم من المتحف المصري إلى الأهرمات، حيث من المفترض أن يتوجهوا بعدها لأحد المطاعم، وخلال استقلال الأتوبيس بجوار المتحف فوجئوا
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
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دفاع اقتحام السجون: بيت المقدس وراء تفجير خط الغاز

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، اليوم السبت، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين في أثناء أحداث 25 يناير. وأوضح دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة. كما أشار إلى أن تنظيم بيت المقدس سبق أن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير 2011 أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز 13 مرة على التوالي.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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