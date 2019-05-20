أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

إلغاء الإجازات والراحات لرئيس "السكك الحديدية" ونوابه الـ9.. إعلان حالة الطوارئ القصوى لمحطات مترو الأنفاق.. وتشديد الرقابة على المراكب والصنادل النهرية خلال فترة العيد

تحرير:صديق العيسوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.

15 تكليفا لـ"كامل الوزير" قبل العيد فى أول عيد له منذ توليه مسئولية وزارة النقل، أعطى الفريق كامل الوزير 15 تكليفا لقيادات السكة الحديد والمترو خلال إجازة العيد، حيث قرر إلغاء كل الإجازات والراحات لقيادات السكة الحديد والمترو، والوجود على الأرصفة والمحطات ووسط العاملين والركاب، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة

15 تكليفا لـ"كامل الوزير" قبل العيد

فى أول عيد له منذ توليه مسئولية وزارة النقل، أعطى الفريق كامل الوزير 15 تكليفا لقيادات السكة الحديد والمترو خلال إجازة العيد، حيث قرر إلغاء كل الإجازات والراحات لقيادات السكة الحديد والمترو، والوجود على الأرصفة والمحطات ووسط العاملين والركاب، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات، والتأكد من تقديم كل التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب.

كما شدد الوزير على متابعة ورش الصيانة والاستعداد الجيد خلال تجهيز القطارات وفحصها والكشف عليها بما لا يسمح خروج أى قطار من الورش قبل التأكد من إجراءات السلامة والأمان به، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات طوارئ بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد والمترو، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات.

وأمر الوزير بالدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة لمترو الأنفاق، وانتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة، والتنسيق التام مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو.

كما طالب وزير النقل بإحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، مع مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التى تكفل ذلك، وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وعدم بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الإنترنت مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالوجود أمام شبابيك الحجز.

خطة لمواجهة السوق السوداء

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة اتخذت إجراءاتها الصارمة للتصدي ومواجهة السوق السوداء تزامنا مع حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك رقابة على جميع شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، بالإضافة إلى وجود إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج محطات السكة الحديد لتوفير الحماية الأمنية للركاب كافة.

وأضاف أن الهيئة راعت مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات، وهي الحجز المقدم على جميع القطارات، لافتا إلى أنه جرى الفتح على الحجز الساعة 9 صباحا لجميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلي، وتخصيص 70% من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط.

المترو يعلن الطوارئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع حالة الطوارئ وتكثيف الوجود لفرق الطوارئ بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، وقال المهندس على فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مواعيد التشغيل خلال العيد، سوف تبدأ من 5.30 صباحا وحتى الثانية صباحاً بإجمالي عدد رحلات (1204) رحلات، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان- المرج يصل إلى (392) بزمن تقاطر 5 دقائق، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب يصل إلى (468) رحلة بزمن تقاطر 3 دقائق، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة والأهرام بمصر الجديدة يصل إلى (344) رحلة بزمن تقاطر 5 دقائق.

تأمين المراكب النيلية

أعطى الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليماته لقيادات هيئة النقل النهري، بضرورة التفتيش والتشديد على الصنادل والمراكب النهرية استعدادا للعيد، خاصة أنه سيشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، خاصة أن درجات الحرارة المرتفعة ستجعل المواطنين يلجأون إلى الرحلات النهرية.