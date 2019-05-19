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«الوزراء» يوافق على إصدار لائحة قانون حوافز العلوم

تحرير:أمينة محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018. وأوضح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللائحة التنفيذية تنص على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.
وأضاف عبد الغفار، في بيان له، أن مواد اللائحة التنفيذية تنظم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك  الأودية، إلى جانب توضيح
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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بيان عاجل بشأن «بيزنس الأغذية الفاسدة»

تقدمت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الأربعاء، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصليحي، بشأن "بيزنس الأغذية الفاسدة"، بعد تزايد حجم المضبوط من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وخطورتها على صحة المصريين، قائلة: "من وقت لآخر تطالعنا الصحف والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضبط أغذية فاسدة في كبرى المطاعم والمحلات، وبات الأمر بات خطير جدا، فى ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع المال بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب المواطنين".
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التعليم العالي: تقديم خبرة مصر لإعادة إعمار العراق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراقـ بهدف إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها، إذ أنه من الضروري توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم سبل الدعم للأشقاء العرب خاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.
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التعليم العالي: الموازنة تعكس مدى اهتمام الدولة

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن الموازنة تعكس مدي اهتمام الدولة بالتعليم العالي باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد في العالم، إذ أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة، قائلا: "نحن في حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي، حتى يتسلح الخارجين بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة علي فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة بحتياجات سوق العمل".
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المالية تدعم المستشفيات الجامعية بـ500 مليون جنيه

أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن وزارة المالية وافقت على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري بـ500 مليون جنيه، تم إتاحة منه بالفعل مبلغ 180 مليون جنيه، لصالح شراء أدواية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية، مشيدا بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في توفير هذا الدعم الإضافي، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بـ65 مليون جنيه لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الأذن للأطفال.
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