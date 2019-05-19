لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

رغم أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 36.4% عن العام الماضي وهناك توقعات بزيادة أعداد السياح إلى 11.7 مليون إلا أن هناك محاولات دائمة لوأد الازدهار السياحي

تحرير:مروة السيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

موقع الحادث

منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.

قفزات كبرى في إيرادات السياحة 2018عقب سنوات عجاف سياحيا، شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فاق التوقعات في إيرادات قطاع السياحة في عام 2018، فوفقا لتقارير حكومية، قفزت الإيرادات نحو 77% خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة وصلت 41%، وهي نسبة كبيرة ومؤثرة، ولم تكن