إرهاب

لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

رغم أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 36.4% عن العام الماضي وهناك توقعات بزيادة أعداد السياح إلى 11.7 مليون إلا أن هناك محاولات دائمة لوأد الازدهار السياحي
تحرير:مروة السيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
موقع الحادث
موقع الحادث
منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.
قفزات كبرى في إيرادات السياحة 2018عقب سنوات عجاف سياحيا، شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فاق التوقعات في إيرادات قطاع السياحة في عام 2018، فوفقا لتقارير حكومية، قفزت الإيرادات نحو 77% خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة وصلت 41%، وهي نسبة كبيرة ومؤثرة، ولم تكن
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داعش (2)

حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
داعش

بعد إعلان قيام ولاية جديدة.. كيف توغل داعش في الهند؟

جاء إعلان داعش تمكنه من إقامة ولاية جديدة في الهند، بعد عدد من العمليات الإرهابية في قارة آسيا، أبرزها تفجيرات سريلانكا، التي راح ضحيتها المئات، ودعت الحكومة الهندية في أعقابها إلى ضرورة الضغط على الجماعات الإرهابية، من أجل وقف أعمالها ضد الأبرياء، كما أكدت سعيها للقضاء عليه، وطالبت مرارا بضرورة مكافحة باكستان للإرهاب على أراضيها، غير أن "داعش" كان يتوغل في الوقت نفسه داخل الهند، وربما من قبله عن طريق بعض الجماعات التي تحمل نفس الأفكار المتطرفة التي يحملها ما يسمي نفسه بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".
الجيش الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 3 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم السبت، عن توقيف 3 عناصر تدعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان شمال غرب البلاد، قائلة إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت دورية للجيش بتلمسان 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، كما أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت قوات الجيش في جانت وتمنراست جنوب البلاد، 12 منقبا عن الذهب وضبطت 5 مولدات كهربائية، و5 مطارق ضاغطة، و15 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة. ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة الإرهاب في الجزائر.
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