لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

رغم أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 36.4% عن العام الماضي وهناك توقعات بزيادة أعداد السياح إلى 11.7 مليون إلا أن هناك محاولات دائمة لوأد الازدهار السياحي
منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.
قفزات كبرى في إيرادات السياحة 2018عقب سنوات عجاف سياحيا، شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فاق التوقعات في إيرادات قطاع السياحة في عام 2018، فوفقا لتقارير حكومية، قفزت الإيرادات نحو 77% خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة وصلت 41%، وهي نسبة كبيرة ومؤثرة، ولم تكن
قفزات كبرى في إيرادات السياحة 2018
عقب سنوات عجاف سياحيا، شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فاق التوقعات في إيرادات قطاع السياحة في عام 2018، فوفقا لتقارير حكومية، قفزت الإيرادات نحو 77% خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة وصلت 41%، وهي نسبة كبيرة ومؤثرة، ولم تكن متوقعة في هذا التوقيت.
اقرأ أيضا| من المطار للأهرامات.. تفاصيل رحلة مصابي انفجار الهرم
وأكدت التقارير الرسمية في العام 2018 تعافي السياحة بشكل كبير، إذ رصدت أن أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى منه قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في نظيرتها من العام 2017، وبزيادة أعداد السياح زادت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من العام بحوالي 4.781 مليار دولار بارتفاع يصل نحو 77 %، مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام واحد من هذه الإحصائية.
سياحة 2019 تسير على ذات الدرب
تستمر وتيرة الارتفاع الملحوظ، الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بصورة كلية، ليشهد العام الجاري انتعاشة في المجال السياحي، وهو ما أكده عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، في فبراير الماضي، إذ قال: "إن عام 2019 سيكون حافلا بالنجاحات وستعود فيه السياحة إلى سابق عهدها، خاصةا أنه من المنتظر عودة الطيران الشارتر لنقل السياح الروس إلى مصر، والذي يستحوذ على نسبة تصل إلى 70% من جملة السياحة الروسية الوافدة للبلاد".
اقرأ أيضا| يا خسارة الرحلة.. قصة صاحب أتوبيس «انفجار الهرم»
البنك المركزي يوضح بالأرقام ارتفاع إيرادات السياحة 2019
بالفعل تحققت التوقعات بحدوث المزيد من الإزدهار، وهو ما كشفت عنه تقارير البنك المركزي المصري الشهر الماضي، بخصوص إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وأوضحت التقارير أن الإيرادات زادت بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما جاء في التقارير أن متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى أن الفائض من ميزان السفر بلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، مما يؤكد انتعاش القطاع الاقتصادي بصورة أكبر.
اقرأ أيضا| مدير أمن الجيزة يتفقد موقع انفجار «أتوبيس الهرم»
وتوقع البنك المركزي المصري في تقاريره وصول عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجاري 2019 إلى 11.7 مليون سائح بنهاية العام.
تصريحات المشاط عن أهمية السياحة للاقتصاد
تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التي أكدت خلالها أن صناعة السياحة تمثل أحد أهم محاور الاقتصاد المصري، حيث لها دور رئيسى في تحسين الوضع الاقتصادي ومن ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية، والتي شددت فيها على تنشيط السياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات وغيرها تجعل القطاع السياحي هدفا للأعمال الإرهابية التي ترغب في ضرب الاقتصاد المصري، عن طريق استهداف أحد أهم محاوره، حيث تحاول الأذرع الإرهابية استهداف الأفواج السياحية والمناطق الجديدة والأكثر جذبا للسياح، في محاولة لتشويه مصر، ووأد ما وصلت له البلاد من ازدهار سياحي في الشهور الأخيرة، والعودة بنا للمربع صفر.
اقرأ أيضا| انفجار الهرم استهدف حافلة تقل 25 سائحا إصابتهم بسيطة
هل حادث حافلة الهرم يحمل دلالات أخرى؟
حادث حافلة الهرم الذي وقع، اليوم الأحد، يحمل عددا من الدلالات المختلفة، أهمها محاولة الإضرار بمصر سياحيا وكذا اقتصاديا، لكن تساؤلا يثار حول ما إذا كان استهداف الحافلة التي تقل عدد من السياح من جنوب إفريقيا يهدف لضرب استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية هذا العام.