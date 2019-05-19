الأسطول الأمريكي: الخليج يعزز أمن المياه الدولية

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

البحرية الأمريكية - صورة أرشيفية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إجراء مناورات وتدريبات في منطقة الخليج بمشاركة مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن"، التي وصلت المنطقة مؤخرا لردع إيران. وأكد الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن مجموعة السفن الضاربة بالتنسيق مع سفينة الإنزال البرمائية "كيرسارج" وقوات مشاة البحرية، نفذت، يومي الجمعة والسبت، عمليات مشتركة تأكيدا على قدرة الولايات المتحدة على استنفار قواتها وتوحيد منصات مشتركة لديها طيف واسع من القدرات العملياتية.

وذكر الأسطول أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعزيز دوريات الأمن في المياه الدولية في الخليج بدءا من أمس السبت، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على زيادة التعاون والتنسيق في ما بينها لدعم عمليات الأمن البحري في الخليج العربي.اقرأ أيضا| وزير سعودي: أعمال التخريب لم تضر إنتاج النفطونقلت وكالة "أسوشيتد