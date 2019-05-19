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ثبات أحمد حجازي بمقلب رامز في الشلال (فيديو)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، أحمد حجازي لاعب نادي الأهلي السابق ونادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي الحالي والمنتخب المصري، وفي بداية الحلقة وفي أثناء استقبال حجازي، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.
وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، ظهر حجازي في حالة من الثبات الشديد، رغم محاولات رامز لمضايقته، وصراخ الممثلين من حوله.وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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رامز جلال يسخر من شذى حسون: ده فخد مش دراع (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، الثالث عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المغنية شذى حسون أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي"، وفي بداية الحلقة وأثناء استقبال شذى، سخر رامز منها قائلا: "إيه الدراع ده يا شذى، إيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخد، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاد دي لوحديها"، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، دخلت شذى في نوبة من الصراخ والعويل.
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رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
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رامز في الشلال.. موقف مرعب لريا أبي راشد (فيديو)

في حلقة اليوم الإثنين، ثامن أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، وفي بداية الحلقة تم إضافة جزء جديد للمقلب، ما جعل ريا تشعر بالرعب، إذ تم تعليقها بحبل لتعبر البحيرة، وسخر رامز من ذلك بقوله: "سو يا سو حبيبي علقوه"، وفي أثناء عبور ريا للبحيرة توقف الحبل، لتجد نفسها وحيدة في منتصف الطريق، وشعرت بالخوف وبدأت في التساؤل: "ماذا يحدث؟"، ثم بدأت بالصراخ بصوت عال.
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رامز في الشلال.. سلوى خطاب تنهار بالبكاء (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، سابع أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة سلوى خطاب، وفي الحلقة بدأت سلوى خطاب في الصراخ بصوت عالٍ وانهارت بالبكاء، وذلك في أثناء الانزلاق بالقارب في أحد المناطق المائية بين الصخور، وأثناء جلوس رامز بجوارها، كان يضايقها، ما دفعها إلى أن تقول له: "يخرب بيتك"، كما أنها استمرت في الصراخ الشديد وسط حالة من الانهيار، قائلة: "هموت.. هموت.. نزلني"، وكررت كلماتها أكثر من مرة.
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