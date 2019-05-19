ثبات أحمد حجازي بمقلب رامز في الشلال (فيديو)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، أحمد حجازي لاعب نادي الأهلي السابق ونادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي الحالي والمنتخب المصري، وفي بداية الحلقة وفي أثناء استقبال حجازي، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.

وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، ظهر حجازي في حالة من الثبات الشديد، رغم محاولات رامز لمضايقته، وصراخ الممثلين من حوله.وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة