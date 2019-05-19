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السيسي في إفطار العيلة:الشعب المصري أسرة كبيرة (صور)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتناول وجبة إفطار رمضان معه في مقر إقامته الخاص. وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه، اليوم، إلى مجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين، للاستماع إليهم ولآرائهم، والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.
وعلق السيسي على الأمر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعيا بواقعنا وأملا بمستقبلنا وطموحا يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استهدف في السنوات الأربع الماضية، إنجاز أكبر حجم من العمل في المشروعات القومية، مؤكدا أنه كان يقدر جيدا أن كل إنجاز يتم الانتهاء منه، هو توفير في الوقت والجهد والمال، فيما يخص التكلفة، بالإضافة للاستفادة من العوائد، وشدد في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، اليوم، على أن "حجم الأموال اللي أنفقت في الخمس سنين اللي فاتوا، بدون مبالغة لو إحنا كنا انتظرنا لأي أسباب إننا نطلق هذه المشروعات خلال الفترة التانية اللي إحنا فيها الآن، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها، مش هيبقى معانا نغطي التكلفة المالية للمشروعات ديه".
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السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر

غادر القاهرة، بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان في وداعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص المخلفات الصلبة

السيسي يبحث منظومة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير-خليفة-حفتر

بعد لقاء ثانٍ مع السيسي.. حفتر يغادر القاهرة

غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطن الليبي، اليوم السبت، القاهرة، وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع معركة طرابلس. وكان السيسي، قد استقبل حفتر، أول من أمس الخميس، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
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