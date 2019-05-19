السيسي في إفطار العيلة:الشعب المصري أسرة كبيرة (صور)

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتناول وجبة إفطار رمضان معه في مقر إقامته الخاص. وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه، اليوم، إلى مجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين، للاستماع إليهم ولآرائهم، والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

وعلق السيسي على الأمر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعيا بواقعنا وأملا بمستقبلنا وطموحا يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا